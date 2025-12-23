Sibiu: A căzut tavanul ce acoperea piscina hotelului Hilton. Patru copii și doi adulți, la spital

UPDATE: ”În urma acestui eveniment, au fost înregistrate şapte victime: patru minori în vârstă de 3, 5, 7 şi 7 ani au suferit atacuri de panică şi traumatisme uşoare, fiind transportaţi la Spitalul de Pediatrie pentru îngrijiri de specialitate. Doi adulţi, în vârstă de 45 şi 42 de ani, au suferit multiple contuzii şi traumatisme uşoare şi au fost transportaţi la UPU Sibiu. O persoană a primit îngrijiri medicale la faţa locului, însă a refuzat transportul la spital”, a declarat Andreea Ştefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Patru copii și doi adulți, la spital

UPDATE: Şase persoane, printre care şi patru copii, au fost transportate la spital conştiente, pentru a primi îngrijiri medicale, după ce au fost extrase din piscina al cărei tavan s-a prăbuşit, la un hotel de cinci stele de la ieşirea din municipiul Sibiu spre comuna Răşinari, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

"Au fost înregistrate 7 victime (3 adulţi şi 4 minori), dintre care 6 persoane (2 adulţi şi 4 minori) au fost transportate la spital, toate conştiente. Misiunea este încă în dinamică, revin cu date", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

O fetiţă în vârstă de şapte ani, cu atac de panică, a fost transportată la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

ISU Sibiu a informat anterior că au fost chemaţi şi scafandri în ajutorul echipajelor de pompieri.

Șase ambulanțe și șapte autospeciale de pompieri intervin marți, la un hotel situat la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari, unde s-a prăbușit tavanul care acoperea piscina, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, care a declanșat Planul Roșu de Intervenție.

Din primele informații nu se știe dacă există persoane surprinse sub dărâmături, a precizat purtătoarea de cuvânt a ISU Sibiu, Raluca Marcu.

Potrivit sursei citate, la locul incidentului s-a deplasat și o autospecială de transport personal și victime multiple.