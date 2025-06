Netanyahu spune că vrea să evite un „război de uzură” cu Iranul

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că Israelul vrea să evite un „război de uzură” cu Iranul, relatează Times of Israel, informează dpa.

'Nu vom continua acțiunile noastre dincolo de ceea ce este necesar pentru a ne atinge (obiectivele), dar nici nu vom termina prea curând', a mai spus Netanyahu citat de publicație.



El a lăudat Statele Unite pentru că au provocat 'daune foarte importante' instalației iraniene de îmbogățire a uraniului de la Fordow în timpul atacurilor din cursul nopții de sâmbătă spre duminică, deși nu a oferit detalii despre amploarea daunelor.



Netanyahu a declarat că este vorba despre eliminarea 'celor două amenințări concrete la adresa existenței noastre: amenințarea nucleară și amenințarea rachetelor balistice. Ne îndreptăm pas cu pas către atingerea acestor obiective. Suntem foarte, foarte aproape de a le finaliza', a spus el.



'Când obiectivele vor fi atinse, atunci operațiunea este completă și luptele se vor opri', a adăugat el.



Armata americană a lansat atacuri asupra instalației de îmbogățire a uraniului de la Fordow, situată la circa 80 de metri sub un munte, și asupra instalației nucleare de la Natanz, folosind bombe antibuncăr.



În plus, rachete de croazieră lansate de pe un submarin au vizat situri nucleare din Isfahan, potrivit oficialilor americani.



Israelul și-a început atacurile la scară largă asupra țintelor iraniene pe 13 iunie, spunând că are drept scop împiedicarea Iranului să construiască o armă nucleară, o acuzație pe care Teheranul a negat-o în mod repetat.



Iranul a lansat de atunci ca represalii o serie de atacuri asupra Israelului, potrivit Agerpres.

