NASA se întoarce pe planeta Venus. Ce presupun misiunile DAVINCI + și VERITAS

Senatorul și administratorul NASA, Bill Nelson, a anunțat următoarele două misiuni ale NASA: DAVINCI + și VERITAS. Ambele misiuni vor avea sarcina de a studia planeta Venus. Aceasta marchează, de asemenea, o premieră în ultimii 30 de ani prin revenirea NASA pe Venus.

In today's #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven't visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus’ atmosphere, and VERITAS will map Venus’ surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8