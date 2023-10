„N-am putut rezista.. am leșinat. E groaznic!”. Declarațiile șocante ale unui medic român din Fâșia Gaza

„Aș dori să vă spun bună dimineața dar nu e bună, sincer! Dacă era bună eram acasă în România. Acum am terminat tura și am plecat de la spital, a fost o noapte foarte, foarte, foarte dureroasă și sincer n-am putut rezista și am leșinat și am ieșit când am văzut atâția oameni morți, atâția oameni răniți. E groaznic, multe operații care se fac în spital fără anestezie, nu sunt medicamente și vă dați seama, pacientul are două alegeri, ori să moară ori să reziste acestor operații fără anestezie. Noi ieșim afară să plângem ca să nu arătăm oamenilor.

Noaptea trecută eu am dormit doar zece minute, după a venit un atac și ne-au cerut la urgență. Cine nu mai poate se duce la operații, la sala de operații, se doarme în sala de operații pentru că nu sunt locuri. Dormim pe jos pentru că nu sunt paturi”, a declarat Ștefan Abedelnaby, medic în Fâșia Gaza, în direct pentru B1 TV.

Resursele din Fâșia Gaza, egale cu zero

„Cum iese soarele oamenii ies disperați pe străzi cu cărucioare, merg pe jos la rând la apă. Astăzi s-a întrerupt făina, s-au întrerupt multe patiserii, nu mai lucrează. Asta este un lucru foarte, foarte periculos, adică astăzi nu avem ce să mâncăm, nu avem pâine să mâncăm. Ajutoarele care au venit sunt foarte, foarte minore, este egal cu zero. Înainte de război, zilnic intrau în Fâșie 500-550 de tiruri.

Spitalul cel mare din Fâșia Gaza, Shifa, a anunțat că în 48 de ore o să întrerupă generatorul pentru că nu e motorină. Am rugat toate naționalitățile, toate autoritățile să intre măcar motorină pentru generatoarele din spitale. Ca să oprești generatoarele din spitale este groaznic, o să fie mortalitate mare. Pacienții o sa moară instant, o să fie 5000 de persoane în fiecare spital care mor.

Părinții plâng, nu doresc să trăim aceste clipe, aceste momente. Scoateți-ne de aici, noi trăim o viață... animalele din România trăiesc mai bine decât noi în Fâșia Gaza”, a mai declarat medicul.

Numărul victimelor din Gaza crește la 4.385 de morți și 13.651 de răniți, transmite Ministerul Sănătății Palestinian, conform Reuters.

