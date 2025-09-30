€ 5.0783
Data actualizării: 11:37 30 Sep 2025 | Data publicării: 11:34 30 Sep 2025

EXCLUSIV Motorul ascuns al cancerului. Modul simplu prin care, chiar de azi, poți reduce riscul de boală
Autor: Alexandra Curtache

doctor-familie-asigurare-de-sanatate_86436600 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Ritmul de creștere al obezității în România a devenit îngrijorător, mai ales în rândul copiilor.

În cadrul dezbaterii „Health Forum III. Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate”, susținută de DCNews, Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Prorector pentru învățământul postuniversitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și Președintele Colegiului Medicilor din România a subliniat că prevenția trebuie să înceapă încă din copilărie pentru a combate o epidemie care afectează milioane de români.

Obezitatea la adulți: cifre alarmante

Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană a prezentat date recente din Atlasul obezității 2025 și campanii de screening desfășurate pe litoral, care arată că 70% dintre adulții din România au suprapondere, iar 30-40% sunt obezi.

„Ați atins un subiect foarte important pentru noi ca endocrinologi. Uitându-mă nu la nivel mondial, ci pur și simplu la nivelul României, procentul de persoane adulte cu suprapondere este de 70% din populația generală și de 30-40% chiar de obezitate. Și aceste cifre sunt verificate și în toate campaniile pe care noi le-am făcut și în campania pe care Universitatea de Medicină și Farmacie, „Carol Davila”, o face vara pe litoral pentru depistarea riscului de sindrom metabolic și de fractură osteoporotică”, a precizat aceasta.

Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană a avertizat că obezitatea nu este doar o problemă estetică, ci una medicală serioasă: „Complicațiile pe care obezitatea poate să le aducă și costurile de sănătate sunt majore. Și dacă ne uităm, spre exemplu, în sferă cardiovasculară, hipertensiune arterială, riscul de accident vascular cerebral, riscul de accident tromboembolic, în sferă digestivă foarte important fiind afectarea hepatică asociată disfuncției metabolice care poate să ridice mari probleme și care are o prevalență într-o creștere mai mult decât alarmantă, leziune osteoarticulare și în ultimă instanță sau poate în primul rând riscul de cancer. Și dacă privim numai prin această prismă, practic obezitatea este considerată la ora actuală cea de-a doua cauză ca frecvență care poate fi prevenită în ceea ce privește riscul de cancer după, vorbind la capitolul de cancer pulmonar. Deci, practic, putem să prevenim cancerul prevenind obezitatea”.

Copiii: o creștere „galopantă” a obezității

Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană a atras atenția asupra fenomenului la copii, considerând că situația este chiar mai gravă decât la adulți.

„Dacă la adult ritmul de creștere al obezității este alarmant, la copil este de-a dreptul galopant și procentele care se estimează a se înregistra la copil în următorii ani sunt, practic, cu o creștere de 100%. Ceea ce înseamnă că trebuie să începem devreme prevenția încă din copilărie, încă din școală și cred că ceea ce s-a discutat în repetate rânduri cu educația pentru sănătate trebuie să fie, în acest moment, un must”, a spus ea.

Potrivit estimărilor, procentele copiilor cu suprapondere sau obezitate se pot dubla în următorii ani, ceea ce face prevenția timpurie esențială.

Prevenția: investiție în sănătate

Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană consideră că prevenția trebuie să fie principala strategie împotriva obezității, iar programele de sănătate publică trebuie să includă atât componenta de prevenție, cât și tratamentul cazurilor severe cu complicații majore.

 „Capitolul de prevenție este extraordinar de important și cred că societățile profesionale care țin de domeniile care se ocupă de obezitate trebuie să pună umăr la umăr și să aplice pentru un program de prevenție în obezitate. De fapt, un program cu două componente, o componentă de prevenție și o componentă de tratament pentru cazurile de obezitate severă cu complicații majore care, practic, înseamnă dincolo de scăderea calității vieții pacientului, creșterea mortalității acestor pacienți. Deci, practic, este un must”, a concluzionat specialista.

VIDEO 

obezitate
