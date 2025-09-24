€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data actualizării: 14:24 24 Sep 2025 | Data publicării: 14:17 24 Sep 2025

Monica Pop: "E foarte grav dacă ai permis de conducere și ai această problemă!" Boala care provoacă accidente din senin

Autor: Giorgi Ichim
Monica Pop E foarte grav dacă ai permis de conducere și ai această problemă! Afecțiunea care provoacă accidente din senin Foto: Freepik @eyeem
 

Accidentele rutiere nu sunt cauzate doar de viteză sau alcool. Medicul Monica Pop avertizează: "Aș pedepsi fără discuție și foarte sever pe medicii oftalmologi care dau permis de conducere unor asemenea persoane".

Când auzim de accidente de circulație, ne gândim imediat la șoferi neatenți, obosiți sau aflați sub influența alcoolului. Totuși, specialiștii atrag atenția că există o cauză mult mai subtilă, greu de depistat, dar extrem de periculoasă.

Potrivit medicului Monica Pop, unii șoferi primesc permisul de conducere deși au o problemă invizibilă la prima vedere. Aceasta le afectează modul în care percep distanțele și, în trafic, îi poate face să reacționeze greșit chiar și în condiții ideale, drum uscat, vizibilitate bună și fără alți factori de risc.

Se întâmplă frecvent ca mașini să se ciocnească în plină zi, fără ca vreunul dintre șoferi să fie vinovat de oboseală sau consum de substanțe. Explicația? O deficiență ignorată, care trece adesea neobservată inclusiv la controalele medicale obligatorii.

Medicul oftalmolog Monica Pop avertizează că acest fenomen este mult mai răspândit decât credem și spune că ar trebui luate măsuri mai dure pentru a preveni tragediile pe șosele.

Despre ce problemă serioasă de vedere e vorba și de ce e foarte grav să ai permis de conducere deși ai această problemă, vezi într-un articol DC Medical, semnat Giorgi Ichim, redactor-șef DC Medical.

Vezi VIDEO aici

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sanatate
monica pop
oftalmologie
accidente rutiere
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Curs valutar BNR 24 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu leul
Publicat acum 7 minute
O profesoară, înjunghiată de un elev, în Franța
Publicat acum 13 minute
Monica Pop: "E foarte grav dacă ai permis de conducere și ai această problemă!" Boala care provoacă accidente din senin
Publicat acum 26 minute
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat acum 36 minute
Maşină de poliţie, implicată într-un accident pe DN 1A în Prahova
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 3 ore si 36 minute
Incendiul din Sectorul 2 s-a manifestat pe 7.000 de metri pătraţi. UPDATE: Anunțul Ministerului Mediului
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close