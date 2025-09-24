Monica Pop: "E foarte grav dacă ai permis de conducere și ai această problemă!" Boala care provoacă accidente din senin

Când auzim de accidente de circulație, ne gândim imediat la șoferi neatenți, obosiți sau aflați sub influența alcoolului. Totuși, specialiștii atrag atenția că există o cauză mult mai subtilă, greu de depistat, dar extrem de periculoasă.

Potrivit medicului Monica Pop, unii șoferi primesc permisul de conducere deși au o problemă invizibilă la prima vedere. Aceasta le afectează modul în care percep distanțele și, în trafic, îi poate face să reacționeze greșit chiar și în condiții ideale, drum uscat, vizibilitate bună și fără alți factori de risc.

Se întâmplă frecvent ca mașini să se ciocnească în plină zi, fără ca vreunul dintre șoferi să fie vinovat de oboseală sau consum de substanțe. Explicația? O deficiență ignorată, care trece adesea neobservată inclusiv la controalele medicale obligatorii.

Medicul oftalmolog Monica Pop avertizează că acest fenomen este mult mai răspândit decât credem și spune că ar trebui luate măsuri mai dure pentru a preveni tragediile pe șosele.

Despre ce problemă serioasă de vedere e vorba și de ce e foarte grav să ai permis de conducere deși ai această problemă, vezi într-un articol DC Medical, semnat Giorgi Ichim, redactor-șef DC Medical.

Vezi VIDEO aici