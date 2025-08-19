Momentul în care Trump și Zelenski s-au contrat din nou. Imaginea pe care nu ai văzut-o la televizor / foto în articol

Spre deosebire de întâlnirea anterioară din februarie, șocant de tensionată, președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au părut hotărâți să nu pară confruntaționali, în ciuda diferențelor care persistă.

Volodimir Zelenski a purtat un costum cu guler, iar Trump i-a complimentat ținuta. Președintele ucrainean a spus în repetate rânduri „mulțumesc”, lucru care, fără îndoială, i-a făcut plăcere gazdei sale, notează BBC.

Diferențele au ieșit la iveală mai târziu, atunci când președinții SUA și Ucrainei au apărut împreună în fața jurnaliștilor alături de liderii europeni, dar și când cei doi au fost surprinși în fața hărții care arăta stadiul războiului declanșat de Rusia.

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au declarat că un armistițiu în Ucraina ar trebui să fie următorul pas, deși Trump a susținut că nu este necesar înainte de a găsi o soluție mai permanentă.

Tensiuni între Trump și Zelenski, în fața hărții Ucraineni cu teritoriile ocupate de Federația Rusă

Volodimir Zelenski a precizat că i-a arătat omologului său american o hartă a Ucrainei și i-a spus că Rusia a reușit să ocupe sub 1% din teritoriul Ucraineni în ultimele 1.000 de zile de război. Președitnele ucrainean a precizat că această informație a fost o noutate pentru Trump, care i-a schimbat dispoziția.

„Am luptat cu ceea ce se află pe acea hartă”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor, adăugând că a respins ceea ce harta Biroului Oval arăta ca fiind teritorii capturate de ruși.

„Nu este posibil să spui că atât teritoriu a fost ocupat acum. Aceste detalii sunt importante”, a punctat Volodimir Zelenski, citat de CNN.

În imaginea de mai jos se poate observa cum Volodimir Zelenski este contrat de Donald Trump în fața hărții care arată sudul și estul Ucrainei ocupate de Federația Rusă.

Trump and Zelenskyy standing by the same map of Ukraine. pic.twitter.com/ikwj4BaTOd — Saint Javelin (@saintjavelin) August 18, 2025

