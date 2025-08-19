Data publicării:

Karol Nawrocki: Voi cere prelungirea interdicției vânzării către străini a pământului polonez. Pământul nostru trebuie să fie în mâinile poloneze

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Karol Nawrocki vrea prelungirea interdicției vânzării către străini a pământului polonez.

Karol Nawrocki, noul președinte al Poloniei, a vorbit despre prelungirea interdicției de vânzare a pământului polonez către străini. El a spus că acesta trebuie să rămână în mâinile poporului polonez.

„Voi cere prelungirea interdicției vânzărilor către mâini străine de pământ polonez. Pentru că atât Republica cât și pământul nostru, pământul polonez, trebuie să fie în mâinile poloneze!“, a zis președintele Poloniei.

El a adăugat că „Polonia trebuie să fie în centrul de comunicare al Europei“ și „nu există Polonia A și Polonia B. Există o singură Polonia și ca președinte al Republicii Polone voi fi garant al acesteia“.

În plus, Karol Nawrocki a ținut să precizeze că pe 3 septembrie va merge la Casa Albă, în calitate de lider european, iar țara sa este în contact permanent cu aliații.

„Ca președinte al Poloniei, sunt în contact permanent cu aliații. În ședințele „coaliției de voință“ suntem reprezentați de guvernul condus de Donald Tusk, care nu a fost invitat (n.r. la reuniunea cu Donald Trump de la Casa Albă). Pe de altă parte, pe 3 septembrie voi fi la Casa Albă ca lider european“, a zis Nawrocki.

Forțele rusești au dat greș în Ucraina, iar istoria arată că armata Rusiei poate fi învinsă în luptă, a declarat președintele Poloniei la o paradă militară de vinerea trecută, scrie Reuters.

Parada a marcat cea de-a 105-a aniversare a Bătăliei de la Varșovia, în timpul căreia Polonia a învins Armata Roșie invadatoare și a împiedicat forțele sovietice să avanseze spre Europa de Vest.

„Rusia nu este invincibilă”, a declarat Nawrocki într-un discurs înainte de paradă.

