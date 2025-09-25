Noi modificări în Legea Sănătății: Serviciile farmaceutice și vaccinarea în farmacii, integrate oficial

"Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR) salută introducerea serviciilor farmaceutice în cadrul de reglementare primar din sănătate, prin modificarea și completarea în Parlament a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Armonizarea Legii sănătății prin includerea serviciilor farmaceutice răspunde unei așteptări legitime și unui interes real al pacienților români de a avea acces la noi servicii farmaceutice și va contribui la îmbunătățirea sănătății publice din România pe termen lung, consideră ADRFR.

Prin noua modificare, importanța serviciilor farmaceutice și a vaccinării în farmacii este recunoscută și reglementată specific de statul român, consolidarea acestora în beneficiul final al pacienților români reprezentând o direcție distinctă de preocupare atât pentru profesioniștii din domeniu, cât și pentru autorități.

Această armonizare legislativă marchează un pas important atât în consolidarea rolului farmacistului, a reputației și contribuției esențiale pe care o poate avea în activitatea de prevenție, ca și în dezvoltarea și întărirea pe termen lung a sustenabilității sectorului farmaceutic. Dezvoltarea și implementarea serviciilor farmaceutice avansate în România va contribui la creșterea atractivității profesiei de farmacist și, ca atare, la consolidarea viitorului acesteia.

Propunerea legislativă a primit raport favorabil de la Comisia pentru sănătate și familie din Camera Deputaților și a fost adoptată ieri, 24 septembrie, în ședința de plen a Camerei Deputaților, for decizional pentru acest proiect.

Despre ADRFR

Înființată în 2003, Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR) reprezintă o parte din cele mai mari companii din piața de distribuție și retail farmaceutic autohton, cu peste 11.500 de angajați și mai mult de 1.600 de farmacii la nivel național.

Membrii Asociației sunt companii recunoscute și respectate atât pentru performanțele de business obținute, cât și pentru seriozitatea, implicarea și profesionalismul cu care tratează fiecare aspect al activității zilnice, în beneficiul direct al pacienților.

Prin acțiunile sale și ale membrilor săi, ADRFR veghează și contribuie la dezvoltarea mediului farmaceutic autohton. Din luna iulie 2012, ADRFR este membru cu drepturi depline al GIRP – Groupement International de la Repartition Pharmaceutique (Asociația Europeană a Distribuitorilor Farmaceutici), iar din anul 2019 este membru al European Federation of Pharmacy Chains (EFPC – Federația Europeană a Lanțurilor de Farmacii).