Miracol în timpul penei de curent din Spania. Un bebeluș s-a născut fără puls, chiar în fața unui hotel. A fost salvat de recepționer

Un recepționer dintr-un hotel din Torremolinos, Spania, a devenit erou după ce a salvat viața unei tinere turiste britanice și a copilului ei nou-născut, adus pe lume prematur, în toiul penei masive de curent care a afectat întreaga regiune.

Incidentul s-a petrecut marți, în jurul orei 03:00 dimineața, la Hotel Puente Real din stațiunea Torremolinos, chiar după revenirea electricității în zonă. Pana de curent fusese una dintre cele mai grave din ultimele decenii și este deja considerată responsabilă pentru cel puțin cinci decese, în timp ce milioane de oameni au rămas fără curent, semnal la telefon, iar mii au rămas blocați în lifturi sau în trenuri fără aer condiționat, scrie Daily Mail.

Tânăra britanică, aflată în vacanță și însărcinată în 30 de săptămâni, a intrat în travaliu pe neașteptate. În lipsa timpului necesar pentru a chema un taxi sau o ambulanță, recepționerul Arturo Bermudez, în vârstă de 40 de ani, a intervenit cu curaj și prezență de spirit.

Bărbatul l-a resuscitat pe micuț, salvându-i astfel viața

„Bebelușul era mort când s-a născut. Avea buzele mov. Pur și simplu a căzut dintre picioarele mamei, care ieșise în grădină să ia aer. Am avut noroc că eram lângă ea exact în acel moment. Când am văzut că nu are puls, am început să-i bat ușor pieptul cu trei degete și să-i fac respirație gură la gură, în timp ce o rugam pe mamă să-i bată ușor fundulețul. I-am pus și un deget în guriță pentru a elimina refluxul, apoi i-am tăiat cordonul ombilical”, a povestit Bermudez pentru presa locală.

Operațiunea de resuscitare a durat două-trei minute, timp în care bebelușul a oscilat între viață și moarte, pierzându-și de mai multe ori cunoștința. Bermudez a urmat indicațiile oferite telefonic de un operator al serviciului de urgență 112, până la sosirea ambulanței.

Mama, profund șocată, și bebelușul au fost transportați de urgență la spitalul Materno Infantil din Malaga, escortați de un echipaj al Poliției Naționale. În prezent, ambii se află în stare stabilă.

„Mi s-a spus că ea e bine, e într-un salon normal. Acum ne rugăm ca și bebelușul să se facă bine”, a mai spus recepționerul, care a recunoscut că are doar cunoștințe de prim ajutor la nivel de bază.

"Nu mă consider un erou, dar e adevărat că am adus acel micuț înapoi la viață"

Bermudez a aflat că femeia era însărcinată abia în momentul în care aceasta deja intrase în travaliu. „Partenerul ei îmi spusese mai devreme că are dureri de burtă, dar i-am explicat că hotelul nu poate oferi medicamente și că singura opțiune ar fi un drum cu taxiul la doctor”, a povestit el.

„A fost o experiență incredibilă, pe care sper să o povestesc cu un final fericit pentru amândoi. Aș vrea să cred că oricine ar fi reacționat la fel în locul meu. Nu mă consider un erou, dar e adevărat că am adus acel micuț înapoi la viață”, a încheiat el.

Poliția Națională Spaniolă a confirmat incidentul, spunând: „În mijlocul unei pene de curent, un copil s-a născut în fața unui hotel din Torremolinos. A fost adus pe lume prematur, iar intervenția rapidă a recepționerului și a paramedicilor a făcut diferența. Bebelușul a fost transportat la spital și se află acum în stare stabilă.”

