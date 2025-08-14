Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște

Cu ocazia Sărbătorii „Adormirea Maicii Domnului” sau „Sfanta Maria (Mare)”, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, a anunțat programul de vizitare a obietvivelor turistice.
În perioada 15 – 17 august 2025, toate muzeele din Târgoviște, Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, Casa Atelier „Gabriel Popescu” Vulcana – Pandele şi Peştera Ialomiţei funcţionează după un program normal.
Astfel, programul de vizitare al muzeelor deschise în perioada 15 – 17 august 2025 este următorul:
– Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” și Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești pot fi vizitate în intervalul orar 9:00 – 18:30;
– Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene – Școala de Cavalerie, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul „Casa Romanţei”, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul „Vasile Blendea” și Casa – Atelier „Gheorghe Petraşcu” vor fi deschise în intervalul orar 9:00 – 17:00;
– Ansamblul Brâncovenesc Potlogi va fi deschis în intervalul orar 9:00 – 18:30;
– Pestera Ialomiței va putea fi vizitată între orele 9:00 – 17:30;
– Casa Atelier „Gabriel Popescu” din localitatea Vulcana – Pandele va fi deschisă în intervalul orar 8:00 – 16:00.
de Val Vâlcu
