Data publicării:

Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri
Peștera Ialomiței Foto: Crișan Andreescu
Peștera Ialomiței Foto: Crișan Andreescu

Cu ocazia Sărbătorii „Adormirea Maicii Domnului” sau „Sfanta Maria (Mare)”, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, a anunțat programul de vizitare a obietvivelor turistice.

În perioada 15 – 17 august 2025, toate muzeele din Târgoviște, Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, Casa Atelier „Gabriel Popescu” Vulcana – Pandele şi Peştera Ialomiţei funcţionează după un program normal.

Astfel, programul de vizitare al muzeelor deschise în perioada 15 – 17 august 2025 este următorul:

– Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” și Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești pot fi vizitate în intervalul orar 9:00 – 18:30;

– Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene – Școala de Cavalerie, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul „Casa Romanţei”, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Muzeul „Vasile Blendea” și Casa – Atelier „Gheorghe Petraşcu” vor fi deschise în intervalul orar 9:00 – 17:00;

– Ansamblul Brâncovenesc Potlogi va fi deschis în intervalul orar 9:00 – 18:30;

– Pestera Ialomiței va putea fi vizitată între orele 9:00 – 17:30;

– Casa Atelier „Gabriel Popescu” din localitatea Vulcana – Pandele va fi deschisă în intervalul orar 8:00 – 16:00.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
14 aug 2025, 14:57
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB
14 aug 2025, 14:22
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative
14 aug 2025, 12:20
Patriarhul Daniel, mesaj cu prilejul Duminicii Migranților: Păstrați cu sfințenie limba, credința și identitatea noastră românească
13 aug 2025, 13:40
CP: ICI București și BIAS anunță lansarea unei noi colecții de NFT-uri
13 aug 2025, 11:14
Alertă de securitate pentru români. Cine este APT Lazarus: atacă prin oferte de angajare sau actualizări software fictive
13 aug 2025, 10:17
ParintiSiPitici.ro
5 semne „enervante” care arată că ai un copil foarte inteligent, potrivit unui expert: „Pot fi confundate cu lipsa de bune maniere sau indisciplină”
14 aug 2025, 11:55
Podul peste Bizdidel, de la intrarea în Pucioasa, a intrat în reparație
12 aug 2025, 16:09
De ce sunt jandarmi cu arme prezenți la metrou - FOTO
12 aug 2025, 14:55
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
12 aug 2025, 08:45
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi: Lista cu zonele afectate în urma lucrărilor
11 aug 2025, 15:21
Cât costă să bei și să mănânci pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
10 aug 2025, 18:28
Dâmbovița: Zonă de recreere și agrement în satul Dumbrava
08 aug 2025, 13:34
„Porți Deschise la Palatul Cotroceni”. Anunțul Administrației Prezidențiale
08 aug 2025, 10:55
Cum se vor calcula impozitele pe proprietate: majorări de 100% în cazul acestor clădiri
08 aug 2025, 11:09
Galați: Bobul suspendat din Pădurea Gârboavele, aproape de final
08 aug 2025, 09:25
Cum îți recuperezi permisul de conducere dacă ți-a fost luat pentru neplata amenzilor
07 aug 2025, 22:16
Ion Iliescu, funeralii de stat cu măsuri stricte. Cui nu i se permite accesul și ce gesturi sunt complet interzise
05 aug 2025, 21:44
TPBI prelungește programul a nouă linii de transport în comun, pentru preluarea spectatorilor meciului Dinamo - FCSB
01 aug 2025, 13:16
Craiova - Constanța, pe drumul de mare viteză care a fost inaugurat
01 aug 2025, 10:19
SRI, anunț privind transportul lichidelor în bagajul de mână în avion
30 iul 2025, 19:01
Modificare importantă pentru cei care călătoresc cu mijlocul de transport în comun, în București
30 iul 2025, 15:26
Se schimbă controlul la frontierele UE. Modificare din octombrie. Va ști cu nume, amprente digitale și fotografii cine intră și cine iese
30 iul 2025, 15:02
Apă retrasă definitiv de la vânzare în România. ”Este inacceptabil ca, în 2025, să fie comercializată apă ce poate pune în pericol sănătatea populației”
30 iul 2025, 10:16
Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz, de la Roșcani, va fi consolidată și restaurată
30 iul 2025, 10:05
Cutremur de 8,8 grade în Peninsula Kamceatka. Anunț de tsunami în Oceanul Pacific și Japonia
30 iul 2025, 09:03
TPBI: Tramvaiul 41 va fi suspendat, din 1 august. Călătorii vor fi preluați de liniile navetă 641 și 643
29 iul 2025, 15:50
Corneliu Ștefan: Da pentru viață, o acțiune a campaniei "Cadoul vieții", în Bucegi
29 iul 2025, 09:18
Ziua imnului național al României - 29 iulie
29 iul 2025, 08:54
Cutremur, luni după amiază, în România
28 iul 2025, 15:53
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi din toate sectoarele: Lista zonelor afectate
28 iul 2025, 14:50
Salvamont România, atac la decizia Guvernului: Reducerea sporurilor, profund nedreaptă față de salvatorii montani
28 iul 2025, 09:57
De ce se scarpină câinele sau pisica ta. Explicaţiile veterinarului
27 iul 2025, 14:07
Peștera Ialomiței – un deceniu de la redeschidere
27 iul 2025, 09:00
Pilotul Osiceanu, semnal de alarmă. Când e cel mai sigur să zbori? Directiva europeană care a schimbat totul
26 iul 2025, 21:56
Compromisurile firmelor low-cost pentru bilete ieftine. Dezvăluirile pilotului Cezar Osiceanu
26 iul 2025, 14:58
Restricții de circulație în 15 județe din cauza caniculei extreme
25 iul 2025, 17:25
Raed Arafat spune de ce e nevoie să avem cash în casă, bani gheață / video
25 iul 2025, 10:55
Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi
24 iul 2025, 18:44
Când vom circula pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului a Autostrăzii A3, realizată prin PNRR
24 iul 2025, 17:42
Apele Române, precizări privind rezervele de apă la nivel național. Recomandări de consum în contextul secetei
23 iul 2025, 20:49
Jennifer Lopez, în concert la București. TPBI: Spectacolul „Summer in the city 2025” deviază duminică opt linii de transport în comun
23 iul 2025, 16:46
Haos pe Autostrada A3. O cireadă de vaci a produs un accident rutier, în zona localităţii Voluntari
22 iul 2025, 16:12
Patriarhul Daniel își aniversează, marți, împlinirea vârstei de 74 de ani. E bine ca de ziua de naștere să arătăm recunoștință
22 iul 2025, 08:59
Alertă gravă de securitate cibernetică. CECCAR: NU este o coincidență – este un atac structurat
21 iul 2025, 18:11
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă. Sectoarele vizate
21 iul 2025, 11:05
De ce badantele și românii care au lucrat în Italia au pensii atât de mici. Semnal de alarmă pentru partidele politice / video
20 iul 2025, 14:38
Grădina Zoologică București se închide pentru trei zile, în urma furtunii de joi 
18 iul 2025, 13:52
Un ingredient esențial pentru deserturi, pe cale să dispară
18 iul 2025, 11:43
Lucian Judele, administratorul public al Capitalei, atac la ALPAB: Lucrurile nu mai pot continua în forma actuală
18 iul 2025, 09:05
A fost emisă Autorizația de Construire pentru refacerea podului peste pârâul Bizdidel-Pucioasa
17 iul 2025, 14:44
Sfântul Ilie, tradiții și obiceiuri. Ce fac credincioșii în această zi
17 iul 2025, 11:37
Cele mai noi știri
acum 17 minute
Contract semnat pentru un apartament înainte de 1 august 2025? De ce nu ești neapărat protejat de creșterea TVA. Avocații explică
acum 23 de minute
Un bebeluș român a murit subit în timp ce era în vacanță în Turcia. Părinții: „Ambulanța a sosit mult prea greu”
acum 30 de minute
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
acum 36 de minute
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august
acum 40 de minute
Câți bani s-au făcut cu UNTOLD 2025
acum 51 de minute
Fotografia virală cu pompierii din Grecia NU se confirmă
acum 52 de minute
Semnul care îți spune să arunci murăturile, zacusca și carnea imediat!
acum 1 ora 3 minute
Hackerii ruși au atacat un baraj din Europa și au dat drumul la apă
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
acum 4 ore 8 minute
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
acum 3 ore 33 minute
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel