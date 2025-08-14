Data publicării:

Minivacanța de Sfânta Maria aduce aglomerație pe litoral și la munte. Avertismentul autorităților: Reguli pe care trebuie să le respecți

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @kocamir

În minivacanța de Sfânta Maria, traficul turistic va atinge cote ridicate, iar pompierii și echipajele de salvare vor fi pregătiți să intervină pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în stațiuni, pe litoral și în zonele montane, anunță IGSU.

În contextul afluxului mare de turiști de Sfânta Maria, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță mobilizarea a aproape 5.000 de pompieri care vor asigura intervenții rapide în caz de incendii, accidente sau alte situații critice. Accentul rămâne pe prevenție și siguranța turiștilor în zonele intens frecventate.

"Se preconizează că, în acest sfârșit de săptămână, traficul turistic va atinge unul dintre cele mai ridicate niveluri din această vară, cu un aflux semnificativ de vizitatori în special în zonele de litoral, stațiuni montane și alte destinații de vacanță. Gradul ridicat de aglomerație poate amplifica riscul apariției unor incidente care ar putea genera situații de urgență.

În următoarele zile, aproape 5.000 de pompieri vor fi pregătiți să intervină pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor aflate în situații critice.

Măsurile, pentru evitarea producerii unor incidente majore

Pentru a evita producerea unor incidente majore, accentul este pus pe prevenirea situațiilor ce pot pune în pericol viața sau bunurile turiștilor. De la începutul sezonului estival, au fost desfășurate controale de prevenire la unități de cazare și agrement, precum și în locații din domeniul alimentației publice, acordându-se prioritate celor intens frecventate de turiști sau care, în urma verificărilor anterioare, au prezentat deficiențe privind securitatea la incendiu. Totodată, au fost verificate construcțiile și amenajările destinate organizării de concerte, festivaluri, spectacole, târguri tematice, campinguri, tabere școlare și alte spații utilizate sezonier.

Numai în lunile iunie și iulie, la nivel național, pompierii au desfășurat 6.511 de controale, în urma cărora au fost aplicate 24.313 de avertismente și 3.896 de amenzi, în cuantum de aproximativ 31 milioane lei.

Mobilizare de forțe

În urma acțiunilor de control, pentru cinci obiective din județele Bacău, Hunedoara și Suceava (trei obiective din categoria comerț, un obiectiv din categoria turism și un obiectiv din categoria cultură) s-a dispus măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție prin neechiparea cu instalații de prevenire și stingere a incendiilor, neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare.

În plan operațional, pompierii vor dispune de peste 4.000 de mijloace tehnice, inclusiv aproape 930 de echipaje pentru stingerea incendiilor, 110 autospeciale de descarcerare, precum și peste 400 de echipaje SMURD, care includ autospeciale pentru transportul victimelor multiple, ambulanțe de prim ajutor, terapie intensivă mobilă și transport neonatologic.

Reamintim că, începând de la sfârșitul lunii iunie, pentru a spori siguranța turiștilor care își petrec vacanța pe litoral, au fost operaționalizate 23 de puncte de lucru temporare în județul Constanța. Acestea includ 10 puncte dotate cu mașini de stingere a incendiilor, 7 puncte dedicate acordării primului ajutor și 6 puncte echipate cu ambarcațiuni și scafandri pentru misiuni de salvare acvatică.

Atenție deosebită pe autostrada A2 și pe Transfăgărășan

O atenție deosebită este acordată și eficientizării misiunilor de răspuns la situații ce pot apărea pe autostrada A2 și pe Transfăgărășan. Astfel, în fiecare weekend, în perioada sezonului estival, mai multe echipaje de pompieri asigură intervenţiile în situații de urgență (inclusiv cele medicale) pe tronsoane prestabilite, cu personal și tehnică din cadrul ISU Argeș, ISU Călărași, ISU Ialomiţa şi ISU Bucureşti-Ilfov.

Totodată, având în vedere că, de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în mai multe zone ale țării vor avea loc procesiuni religioase la care este așteptat un număr mare de credincioși, în 14 județe vor fi mobilizate echipaje de pompieri în aceste locuri, pentru prevenirea și gestionarea eventualelor situații de urgență.

Reguli care te vor ajuta să eviți să îți pui viața în pericol

În acest sfârșit de săptămână, când tot mai mulți oameni aleg să își petreacă timpul în aer liber, reamintim câteva reguli simple, dar esențiale, pentru a evita situații care pot pune viața în pericol.

Arderea miriștilor sau a vegetației este strict interzisă. De asemenea, nu folosiți focul deschis și nu preparați mâncare în zone cu risc de incendiu, mai ales pe vreme cu vânt puternic. Incendiile de vegetație uscată se propagă rapid pe suprafețe întinse, iar stingerea lor necesită eforturi considerabile din partea pompierilor.

Evitați expunerea la pericole inutile și înotați doar în locuri special amenajate! Râurile, iazurile, lacurile sau marea pot ascunde riscuri imprevizibile. Chiar și înotătorii experimentați pot obosi, pot suferi crampe musculare sau pot fi surprinși de curenți puternici. Dacă sunteți la mare, urmați întotdeauna instrucțiunile salvamarilor.

De asemenea, urmăriți periodic dacă în zonele în care vă aflați sunt emise avertizări privind fenomene meteo periculoase și adoptați un comportament preventiv în cazul ploilor torențiale, rafalelor puternice de vânt, grindinei sau fulgerelor, pentru a vă proteja viața și siguranța.

Urmați sfaturile noastre și respectați măsurile de prevenire a incendiilor, interdicțiile de a înota în locuri neamenajate și sfaturile privind modul de comportare pe timpul manifestării fenomenelor meteo extreme! Pentru mai multe informații despre cum să acționați în cazul unor situații de urgență, puteți accesa platforma națională de pregătire în situații de urgență fiipregatit.ro sau utiliza aplicația DSU pentru mobil.

Pompierii vă doresc zile liniștite, lipsite de evenimente nedorite!", transmite IGSU într-un comunicat de presă.

