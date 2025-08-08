Ministrul Moșteanu, acuzat că a încălcat legea în zi de doliu național. Avocat: Nu conștientizează că Ministerul Apărării nu e o multinațională. Alarmă, domnule Bolojan!

Ziua de 7 august 2025, declarată oficial zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu, a fost marcată nu doar de momente de reculegere, ci și de o situație care ridică semne de întrebare. Avocatul Bogdan Bărbuceanu susține că, în mai multe locuri din țară, unități ale Ministerului Apărării Naționale nu au arborat drapelul în bernă, așa cum impune legea și cum a cerut expres Guvernul.

Update 12:10. Reacția MApN. Publicăm punctul de vedere trimis de Ministerul Apărării Naționale: "Ministerul Apărării Naționale, ca parte a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat, a urmat întocmai Procedura privind organizarea ceremoniei oficiale, fiind respectate inclusiv reglementările în vigoare privind arborarea drapelului României. Ministerul Apararii Nationale nu face niciun fel de comentariu pe marginea opiniilor exprimate în mass-media vis-à-vis de acest subiect".

Articolul inițial

„Cu surprindere am constatat că ieri, în zi de doliu național unități ale MApN nu au coborât drapelul în bernă, deși Guvernul României a hotărât, în baza legii și pentru respectarea instituțiilor statului, în acest sens”, ne-a transmis avocatul Bărbuceanu. El consideră că o asemenea omisiune, mai ales într-un minister de forță, nu poate fi întâmplătoare și ridică suspiciuni serioase asupra motivațiilor care au stat la baza ei.

Potrivit acestuia, în Ministerul Apărării Naționale, unde toate acțiunile sau inacțiunile se execută exclusiv pe bază de ordin, gestul de a ignora o hotărâre a Guvernului nu poate fi decât rezultatul unei directive interne.

„Această atitudine, într-un minister de forță în care orice acțiune sau inacțiune se execută pe bază de ordin, îmi creează convingerea, și în raport cu poziția publică a USR, prin care nu au fost de acord cu ceremonia funerară și doliul național, că ministrul Apărării USR-ist a ordonat ministerului și unităților militare să nu arboreze drapelul în bernă”, susține avocatul.

În viziunea sa, nerespectarea unei decizii oficiale a Guvernului României reprezintă mai mult decât o simplă neglijență. „O încălcare a legii, o sfidare a instituției Președinției, a României și un act de trădare a guvernului din care face parte. Rușine!”, afirmă tranșant Bărbuceanu, care cere o reacție fermă din partea premierului Ilie Bolojan.

„Față de această constatare, pe care o poate confirma multă lume, cred că se impune ca premierul Bolojan să dispună o anchetă la nivel guvernamental, pentru că o nerespectare a unei hotărâri de guvern poate crea o vulnerabilitate pentru siguranța națională în viitor”, avertizează avocatul.

În opinia sa, actualul ministru al Apărării nu înțelege pe deplin responsabilitatea instituției pe care o conduce. „Domnul ministru nu conștientizează că Ministerul Apărării Naționale nu e o multinațională. Alarmă, domnule premier!”, conchide Bogdan Bărbuceanu.

Guvernul României a stabilit ziua de doliu național pentru joi, 7 august 2025, în urma decesului fostului președinte Ion Iliescu. Potrivit hotărârii adoptate în ședință extraordinară, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale aveau obligația de a arbora drapelul României în bernă. Aceeași măsură se aplică și partidelor politice, organizațiilor sindicale și patronale, instituțiilor de învățământ, misiunilor diplomatice, punctelor de frontieră, aeroporturilor, gărilor și autogărilor, precum și ambarcațiunilor care navighează sub pavilion românesc. Inclusiv persoanele fizice care arborează drapelul la domiciliu sau reședință aveau obligația de a-l coborî în bernă.

Tot în spiritul acestei zile, posturile de radio și televiziune, alături de instituțiile de cultură, au fost nevoite să-și adapteze programul în mod corespunzător, în semn de respect față de fostul șef al statului.

Ion Iliescu a condus România în trei mandate: 1990–1992, 1992–1996 și 2000–2004, fiind primul președinte al țării ales după Revoluția din 1989. Guvernul a subliniat, în comunicat, rolul esențial pe care Iliescu l-a avut în perioada de tranziție către democrație, menționând adoptarea noii Constituții în 1991 și punerea bazelor instituțiilor democratice.

