€ 5.0881
|
$ 4.3364
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0881
|
$ 4.3364
 
DCNews Politica Guvern Ministrul Educației, Daniel David, ar fi demisionat - surse
Data actualizării: 21:22 22 Dec 2025 | Data publicării: 21:08 22 Dec 2025

BREAKING NEWS Ministrul Educației, Daniel David, ar fi demisionat - surse
Autor: Tiberiu Vasile

Ministrul Educației, Daniel David, ar fi demisionat - surse Daniel David - Foto: Agerpres
 

Ministrul Educației, Daniel David, ar fi demisionat.

Daniel David și-ar fi dat demisia de la conducerea Ministerului Educației, din funcția de ministru, arată surse citate de mai multe televiziuni. Se pare că premierul Ilie Bolojan ar fi fost cel care i-ar fi cerut demisia. Mâine, respectiv marți, 23 decembrie, în ședința de Guvern, ar urma să fie propuse trei nume de miniștri: la Apărare, la Economie și la Educație. 

La Apărare, se cunoaște deja că va fi propus Radu Miruță, ca la Economie, în locul lui Radu Miruță să vină Irineu Darău. 

Ministrul Daniel David declarase că ”e un lucru la care gândesc în aceste zile”, întrebat despre o posibilă plecare a sa din minister, în 2026. Se pare, conform unor surse, că Daniel David nu ar fi fost de acord cu tăierile de fonduri și locuri bugetare de la universități. Ministrul ar fi fost și reticent cu privire la a aproba  un buget de austeritate în educație. 

Sunt două variante care au ajuns în spațiul public:

  • pe de-o parte, se transmite că ministrul Daniel David și-ar fi dat demisia din cauza presiunii bugetare, dar că încă nu există un răspuns din partea premierului Ilie Bolojan, dacă-i va accepta demisia sau nu. 
  • pe de altă parte, a doua variantă ar fi că premierul însuși i-ar fi cerut demisia de la Ministerul Educației lui Daniel David și ar avea deja un nume care să-l înlocuiască. 

Știre în curs de actualizare...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

daniel david
educatie
demisie
ministrul educatiei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Ministrul Educației, Daniel David, ar fi demisionat - surse
Publicat acum 31 minute
„Florile dalbe” – concert de colinde al ansamblului MomentuM
Publicat acum 45 minute
Ce aduce Sezonul Capricornului pentru fiecare zodie până pe 20 ianuarie 2026
Publicat acum 51 minute
Târguri de Crăciun și concerte în București. Program sărbători 2025
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Culise: Ce va face președintele Nicușor Dan după 10 ore de discuții cu magistrații. Adevărata miză
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 20 Dec 2025
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat acum 7 ore si 29 minute
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 20 Dec 2025
Atacurile Rusiei în Ucraina ar putea înceta cu o condiție, anunță Putin. Zelenski, răspuns fulger
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close