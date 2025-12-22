Ministrul Educației, Daniel David, ar fi demisionat - surse

Daniel David și-ar fi dat demisia de la conducerea Ministerului Educației, din funcția de ministru, arată surse citate de mai multe televiziuni. Se pare că premierul Ilie Bolojan ar fi fost cel care i-ar fi cerut demisia. Mâine, respectiv marți, 23 decembrie, în ședința de Guvern, ar urma să fie propuse trei nume de miniștri: la Apărare, la Economie și la Educație.

La Apărare, se cunoaște deja că va fi propus Radu Miruță, ca la Economie, în locul lui Radu Miruță să vină Irineu Darău.

Ministrul Daniel David declarase că ”e un lucru la care gândesc în aceste zile”, întrebat despre o posibilă plecare a sa din minister, în 2026. Se pare, conform unor surse, că Daniel David nu ar fi fost de acord cu tăierile de fonduri și locuri bugetare de la universități. Ministrul ar fi fost și reticent cu privire la a aproba un buget de austeritate în educație.

Sunt două variante care au ajuns în spațiul public:

pe de-o parte, se transmite că ministrul Daniel David și-ar fi dat demisia din cauza presiunii bugetare, dar că încă nu există un răspuns din partea premierului Ilie Bolojan, dacă-i va accepta demisia sau nu.

pe de altă parte, a doua variantă ar fi că premierul însuși i-ar fi cerut demisia de la Ministerul Educației lui Daniel David și ar avea deja un nume care să-l înlocuiască.

Știre în curs de actualizare...