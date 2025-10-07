Ministerul Sănătății anunță când va avea loc concursul de Rezidențiat 2025. Metodologie și condiții de participare

Metodologia pentru desfăşurarea concursului de Rezidenţiat a fost publicată marţi în Monitorul Oficial.

Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, Ministerul Sănătăţii va încheia cu Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş şi Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara contracte în baza cărora se stabilesc atât obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, cât şi sumele ocazionate de cheltuielile de organizare şi desfăşurare, suportate din taxa de înscriere la concurs.

Desfăşurarea concursului şi condiţii de participare

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează examenul, pe o durată de patru ore.

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu.

Medicii, medicii dentişti/medicii stomatologi şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata Rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru Rezidenţiat.

Întrebările de la examen sunt diferite, în funcţie de domeniu. Caietele cu întrebări sunt întocmite de trei grupuri de specialişti, câte unul pentru fiecare domeniu de concurs, proveniţi din toate centrele universitare în care se organizează concursul şi sunt elaborate într-o locaţie unde aceştia nu au nicio legătură cu exteriorul şi nu părăsesc locul respectiv decât cu minimum o oră înainte de încheierea probei scrise (nu mai devreme de ora 13:15 în data de 16 noiembrie).

Coordonatorul fiecărui grup de specialişti răspunde de corectitudinea formulării întrebărilor, de alegerea răspunsurilor corecte, de păstrarea caracterului secret al întrebărilor şi al răspunsurilor corecte, precum şi de răspunsurile la contestaţii.

Persoanele aflate în sediile securizate, atât cele desemnate pentru alcătuirea întrebărilor de concurs, cât şi grupul tehnic care asigură multiplicarea caietelor cu întrebări, vor preda, înaintea începerii activităţii, orice echipament electronic de comunicare personal (telefoane mobile, laptopuri etc.) şi vor depune la Comisia centrală de rezidenţiat o declaraţie de confidenţialitate.

În data de 16 noiembrie, ora 8:30, reprezentanţii comisiilor locale de Rezidenţiat, însoţiţi de personal de pază (cel puţin un reprezentant al comisiei locale de rezidenţiat şi un jandarm pentru fiecare maşină de transport), se vor prezenta la sediul securizat la care au fost multiplicate caietele cu întrebările de concurs pentru a ridica sacii sigilaţi cu pachetele sigilate în care se află caietele cu întrebări.

La concursul de admitere în Rezidenţiat se pot prezenta:

candidaţii posesori ai unei diplome de licenţă, respectiv de licenţă şi master de doctor-medic, medic dentist/doctor medic stomatolog, respectiv farmacist, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată din România sau echivalată în condiţiile legii;

rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 şi ale art. 13 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

specialiştii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la obţinerea celei de-a doua specialităţi; specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin Rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă;

candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia, respectiv care nu au împlinit vârsta standard de pensionare, stabilite de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt admişi la concurs numai candidaţii care sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de înscriere.

Reguli în ziua concursului şi procedura de corectare

La data examenului, începând cu ora 8:30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrarea în sala de concurs candidaţii se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul, cartea de identitate, paşaportul sau permisul de şedere, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs. Candidaţii care şi-au schimbat numele după data înscrierii la concurs vor avea asupra lor şi copia documentului de schimbare a numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ etc.).

Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat.

Începând cu ora 9:00, candidaţilor li se împart grilele pentru răspuns şi câte o cariocă de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât şi pentru completarea datelor de identitate).

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10:00) nu mai au acces în sala de concurs.

În timpul concursului, candidaţii nu au voie să consulte niciun fel de materiale scrise, să discute cu ceilalţi candidaţi, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un loc din sală unde candidaţii nu au acces până la terminarea concursului. Tot aici se vor depozita şi telefoanele mobile, ceasuri sau alte dispozitive electronice de comunicare, ce vor fi închise pe toată durata probei de concurs. Candidaţii îşi vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze auditive sunt rugaţi să le scoată pe perioada celor patru ore de concurs, pentru a se evita suspiciunea de transmitere a informaţiilor prin radiorecepţie.

Candidatele care din motive obiective (medicale, culturale etc.) poartă capul acoperit vor fi însoţite de o supraveghetoare la grupul sanitar pentru a se confirma lipsa aparaturii de comunicare. În cazul unor suspiciuni justificate, din dispoziţia şefului de sală se poate solicita controlul candidaţilor respectivi. Orice abatere (comunicare între candidaţi, copiere, păstrarea asupra candidatului în timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie, înşelăciune asupra identităţii) este considerată fraudă şi se sancţionează cu eliminarea din examen.

Candidaţilor le este permis să păstreze pe perioada celor patru ore de concurs o sticluţă cu cafea/apă/răcoritoare şi ciocolată/sandviciuri/biscuiţi numai cu ambalaj transparent, în cantităţi rezonabile şi numai pentru utilizare personală.

La final, grilele de răspuns se predau de către candidaţi, sub semnătură, şefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic prin scanare, în sala de concurs, în prezenţa autorului şi a încă doi candidaţi din sala respectivă, care vor fi nominalizaţi în procesul-verbal al sălii şi care vor semna în acesta şi pe grilele candidaţilor.

Grila corectă se afişează pe site-ul oficial al Rezidenţiatului şi pe site-urile universităţilor de medicină şi farmacie organizatoare în ziua concursului, începând cu ora 16:00.

Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi până la data de 17 noiembrie, ora 16:00. Contestaţiile se depun la sediul comisiei locale de concurs anunţat pe site-ul universităţii de medicină şi farmacie unde a fost susţinut concursul, numai prin poştă electronică. Nu se pot depune contestaţii privind corectarea manuală a grilelor de concurs.

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face prin teleconferinţă, pe baza punctajului şi a clasificărilor anunţate, în trei zile consecutive, stabilite de comun acord între Ministerul Sănătăţii şi instituţiile de învăţământ superior cu profil medical acreditate, în intervalul orar 9:00-21:00. Candidaţii se vor putea prezenta în unul dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, în cea de-a doua sau în cea de-a treia zi, va continua în ziua următoare în acelaşi interval orar sau, după caz, până la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidaţilor care au dreptul de a alege un loc/post.