Mihai Trăistariu vrea să-şi facă transplant de corp. În "pielea" cui şi-ar dori să trăiască

Artistul susține că vrea să-și facă transplant de corp, dacă acest lucru ar fi posibil în viitorul apropiat. De curând, a declarat pentru Antena Stars că este deschis noilor tehnologii și proceduri ale viitorului și chiar ar da fericit banii pentru a-și face transpalnt de corp. Trupul unui tânăr de 20 de ani ar vrea, pentru că își dorește să fie din nou tânăr și, mai mult decât atât, vrea să fie înalt. „Și cu creierul, același, ca să am aceeași minte și aceeași voce, și... Doamne ajută, să se poată. Eu nu sunt împotriva tehnologiei și a schimbărilor viitorului. Ei țin cu viitorul și abia aștept să îl trăiesc”, a mărturisit Trăistariu.

"Trebuie să găseşti un tânăr la 20 de ani!"

Acesta mai spune că şi-ar dori să se orienteze către un atlet: "Ca să iei un corp așa, trebuie să găsești un tânăr la 20 de ani. Toți vrem să avem 20 de ani și să fim înalți. Eu urmăresc această știre de vreo trei sau patru ani, de când a apărut, cu transplantul de cap. (...) Este dubios, zici că e un film de groază, dar uite că, cine știe, viitorul sună ciudat. E foarte controversată metoda, e deja scandal internațional pe această tema, în sensul că, na, e o situație în care să știi capul tău stă pe corpul altuia... Nu e grozav, dar pe undeva este și interesant, pentru că, poate, unii nu sunt mulțumiți de corpul lor sau vor să schimbe ceva și s-ar putea în viitor, dacă va fi posibil și omului îi reușește... O să dea lovitura o dată și atunci vor fi și pe partea estetică astfel de operații" este declaraţia tulburătoare a artistului.

Complexe din adolescenţă

Trăistariu a recunoscut că toată viaţa a suferit din cauza înălţimii. "Am avut un complex de înălțime toată viața. La 1,72, mereu am zis că sunt prea mic și că mi-e ciudă că nu am 1,85. Dacă s-ar putea în viitor să îmi fac o astfel de operație, aș da fericit banii și mi-aș schimba corpul să am 1,85, să fiu atlet de performanță sau ceva, musculos și frumos”, a mărturisit Mihai Trăistariu la Antena Stars.

