Mihaela Bîrzilă: Parcă suntem la mâna unor NEBUNI... Sunt foarte vii amintirile de pe vremea când totul era alb negru

”Eu și mama, la grădinița unde era asistentă. Probabil, în 1977, anul marelui cutremur. Azi (n.r. vineri) e 4 martie, dar teama de război e mai accentuată decât alte frici ale noastre. Am făcut ordine în fotografiile familiei și am constatat că sunt foarte vii amintirile mele de pe vremea când totul era alb/negru. Îmi aduc aminte și cum am văzut-o pe mama plângând în 1986, când a ajuns la noi vestea despre catastrofa de la Cernobîl. După 2020, parcă suntem la mâna unor nebuni... Sper să intre înțelepciunea în acțiune.” a scris realizatoarea TV Mihaela Bîrzilă, pe Facebook.

Imaginile alb negru pe care și le amintește jurnalista de la Antena 3 sunt realitățile zilei din Ucraina. În buncărele de sub Kiev, imaginile nu sunt color. ”Adesea, într-un buncăr, este prea întuneric pentru fotografii color. În alb și negru, o imagine granulată arată cum este viața pentru ucrainenii aflați sub asediu” scrie ABC News.

Citește mai mult aici: Viața SUB Kiev. Când Rusia a invadat Ucraina, Alina și Anna n-au știut încotro s-o ia. ”Eram terifiate. Într-un buncăr, este prea întuneric pentru fotografii color”

Astăzi este a zecea zi de război Rusia-Ucraina și, la ora 10:00, ar urma ca Rusia să oprească focul temporar în orașele Mariupol și Volnovakha, pentru a asigura coridoarele umanitare.

Un ”regim de liniște” va fi implementat pentru ca populația civilă să părăsească orașele, a precizat Ministerul rus Apărării, citat de BBC. Primarul din Mariupol, Vadym Boichenko, acuza ”atacuri nemiloase” din partea trupelor rusești.

1,2 milioane de ucraineni au părăsit țara de la invazia Rusiei. Sunt, în total, 44 de milioane. Cei mai mulți dintre cei care au fugit din calea războiului au plecat spre Polonia, aproximativ jumătate. 150.000 s-au dus în Ungaria. Restul au venit în România, dar și în Moldova și Slovacia.

Peste 28.000 de cetățeni ucraineni au intrat vineri în România. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat în România 9.455 cetăţeni ucraineni, în scădere cu 4,8%, iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 16.922 cetăţeni ucraineni, creştere de 2%, transmite Mediafax. Pe sensul de ieşire din România au efectuat formalităţile 106.330 de persoane, dintre care 22.813 cetăţeni ucraineni, în creştere cu 3,6%. De la declanşarea crizei din Ucraina până vineri, la nivel naţional, au intrat în România 195.848 cetăţeni ucraineni şi au ieşit 132.500.

