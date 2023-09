"Mi-a fost teamă să merg în judecată cu el". Marina Dina și fostul soț, scandal și acuzații grave: "A încercat să mă excludă, că nu contribui financiar. Manipulează copiii"

Marina Dina și fostul soț sunt într-un scandal ce pare că nu se mai sfârșește. Totul a luat amploare după ce fosta asistentă a făcute publice niște discuții cu acesta, în care i s-ar da de înțeles că atâta timp cât nu are bani nu are drepturi nici asupra copiilor.

"Își folosește inteligența într-un mod abuziv și dăunător"

"A încercat să mă excludă din tot ce ținea de educația copilului, spunând că, atâta timp cât nu contribui financiar, nu am nici drepturi. În urmă cu ceva timp, mi-am dorit să îi înscriu la o școală de stat și am vorbit cu un avocat și mi-a spus că nu am nevoie de acordul lui pentru asta, nici el nu are nevoie de acordul meu să îi înscrie la o școală particulară. Cumva, am crezut că are dreptate. El are capacitatea asta să manipuleze lucrurile în favoarea lui. E un bărbat inteligent care își folosește inteligența într-un mod abuziv și dăunător.

Copiii sunt la amândoi, noi nu am stabilit domiciliul lor. El a refuzat să stabilim un program pentru ei. Mie mi-a fost teamă să merg în judecată cu el, pentru că m-am gândit că, având o situație financiară foarte bună și relații, o să câștige el domiciliul și, atunci, eu o să am acces foarte puțin la copii. Și am acceptat cumva situația așa cum a vrut-o el", a Marina Dina pentru Playtech.

"El manipulează copiii"

Ieri de dimineață, fosta asistentă tv trebuia să se prezinte la școala în care învață copiii pentru a semna un contract, însă a avut parte de o surpriză.

"Ne certăm prin mesaje de aproape un an de zile. Ieri, școala s-a sesizat și a spus că mama trebuie să semneze contractul și să fie implicată. El mi-a zis să semnez contractul, pentru prima dată. Eu nu știam că există un contract pe care trebuie să îl semnez. Nici eu nu credeam că e suficient să fie doar el și am zis "ok, vin de dimineață să semnez contractul". El tot încerca să îmi zică faptul că școala mă va da în judecată, că el mă va da în judecată și că toate cele. Eu i-am zis că nu am cum să vin în momentul ăla, am zis că vin dimineața.

Ideea este că voiam ca el să își asume în fața școlii plata taxei. Plata e foarte mare. El a insistat să meargă la o școală privată copilul. Eu nu am o problemă cu asta, atâta timp cât el își asumă plata taxei. Eu nu îmi permit să fac asta. (...) Eu i-am zis că aș vrea o școală de stat. (...) Dacă tu îți asumi taxa asta, bine.

El a refuzat să mai plătească taxele pentru celulele stem recoltate la nașterea copilului, unde plătim anual. Mie îmi pun poprire pe conturi, copiii nu au mai mers la grădiniță pentru că el a refuzat să mai plătească. Și, atunci, nu mi-am dorit să se întâmple același lucru și în cadrul școlii pentru că, pentru mine, e un efort foarte mare. Eu nu îmi permit să dau banii ăștia și îl cred capabil să nu mai plătească. Și am vrut să își asume el plata taxei.

Am fost de dimineață... A fost aproape un șoc să constat că nu a adus de dimineață copiii la școală. Eu l-am sunat pe el la ora 8 fără ceva, când mă aflam în fața școlii, și nu mi-a răspuns. Mi-a răspuns pe numărul băiatului care abia se trezise și am zis: ”Mami, dar voi nu sunteți la școală?” și mi-a răspuns fetița și a zis: ”Nu, pentru că nu ai vrut tu să semnezi”. Deci el manipulează copiii ăștia și îi întoarce împotriva mea”, a mai spus Marina Dina.

