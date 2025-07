Mega-fulgerul care a unit Texasul cu Kansas. A depășit vechiul record mondial

Acest mega-fulger a fost observat pe 22 octombrie 2017 în timpul unui episod de furtună de mare amploare. "S-a întins din estul Texas până în împrejurimile Kansas City, acoperind o distanţă echivalentă celei dintre oraşele europene Paris şi Veneţia", a subliniat OMM într-un comunicat.

Un comitet format din 11 experţi din Statele Unite, Brazilia, Germania, Spania, Nepal şi Israel a certificat noul record.

Precedentul record (768 de kilometri), observat de asemenea în Statele Unite, a fost înregistrat între Mississippi şi Texas pe 29 aprilie 2020 şi a fost certificat în 2022. Aceste recorduri au o marjă de eroare de circa 8 kilometri în plus sau în minus.

Fulgerul înregistrat joi "nu a fost reperat cu prilejul analizei iniţiale a furtunii din 2017, ci a fost descoperit cu prilejul unei reevaluări", a explicat OMM.

Signs that the New Madrid Rupture was pending have been evident since 2017. A world record 515 mile-long lightning bolt has been confirmed over parts of Texas, eastern Oklahoma, northwest Arkansas, southeast Kansas and southwest Missouri.

