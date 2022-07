Medicii de familie pot renova și dota cabinetele cu fonduri din PNRR.

Peste 180 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență sunt puse la dispozția medicilor de familie pentru investiții în cabinetele medicale.

3000 de medici de familie sau asocieri de cabinete medicale de medicină primară vor avea posibilitatea de a realiza investiții în renovarea și dotarea cu echipamente medicale și mobilier (ex: electrocardiograf digital, ecograf portabil, echipamente IT, monitor funcții vitale: frecvență cardiacă, tensiune arterială non-invazivă, pulsoximetrie, temperatură, spirometru digital etc).

Pentru dotare cu echipamente și mobilier fiecare cabinet medical sau asociere de cabinete poate accesa fonduri în valoare de 45.000 euro fără TVA, în timp ce pentru renovare pot fi solicitate fonduri de până la 15.000 euro fără TVA.

Ghidul beneficiarului și anexele aferente pentru investiția în „Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară” din cadrul Componentei 12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Sănătății la secțiunea Apeluri PNRR Ministerul Sănătății - C12. Sănătate.

Dosarele de finanțare se vor depune pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro, începând cu data de 04 august 2022, ora 10:00.

VEZI ȘI: Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a informat luni, într-o conferinţă de presă, că săptămâna aceasta sau în cursul săptămânii viitoare urmează să fie înfiinţate în Bucureşti centre de evaluare COVID-19 pentru copii.

"Vom înfiinţa săptămâna aceasta, sper cel mai târziu săptămâna viitoare, centre de evaluare destinate copiilor în Capitală. Probabil că la Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului (IOMC) unul şi celălalt la Spitalul clinic de copii 'Dr. Victor Gomoiu', vom vedea. Colegii de la DSP evaluează. Avem vreo două-trei locaţii, evaluează şi cele mai bune locaţii vor deveni centre de evaluare pentru copii", a declarat ministrul în contextul creşterii cazurilor de infecţii cu SARS-CoV-2.



Rafila a reiterat că nu crede că va fi o problemă ca şcolile să fie redeschise în toamnă în condiţii de siguranţă.



"Nu cred că la data începerii şcolilor sistemul de sănătate va fi în pericol în ceea ce priveşte capacitatea a spitaliza şi de a trata pacienţii infectaţi COVID. Nu cred că o să fie o problemă ca şcolile să fie redeschise în condiţii de siguranţă, mai ales că, în momentul de faţă, atât cadrele didactice, conducerea şcolilor, inspectoratele şcolare, Ministerul Educaţiei ştiu deja ce trebuie făcut încât să limiteze închiderea şcolilor şi cu atât mai puţin să nu punem sub semnul întrebării începutul noului an şcolar. Nu avem în momentul de faţă niciun fel de instrument care să facă posibilă utilizarea măştii. Noi am recomandat-o. (...) Nu există nicio problemă din punctul meu de vedere să ne gândim la o reîntoarcere în condiţii de siguranţă a copiilor la şcoală", a afirmat ministrul Sănătăţii.

