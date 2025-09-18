Medici de prestigiu mondial, reuniți la Congresul Societății Române de Neurochirurgie de la Cluj. Provocările și secretele profesiei de neurochirurg / Foto

Președinți ai asociațiilor internaționale de neurochirurgie și reprezentanți ai centrelor de specialitate de pe patru continente au participat joi, 18 septembrie, la Cluj-Napoca, la deschiderea celei de-a 50-a ediție a Congresului Societății Române de Neurochirurgie.

Deschiderea a avut loc la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Tema Congresului este: ”Provocări în Neurochirurgie: Prezent și viitor”. Evenimentul reunește, între 17-20 septembrie, peste 350 de specialiști români din țară și din toată lumea.

Prof. Univ. Dr. Ioan Ștefan Florian, președinte al Societății Române de Neurochirurgie este și gazda evenimentului. Prof. Ștefan Florian a oferit un interviu, pentru DC News și DC Medical, în care a vorbit despre Congres și specialitatea neurochirurgie, punctând și care este secretul acestei profesii.

Foto - Andrei Itu DC News

Al 50-lea Congres al Societății Române de Neurochirurgie, un moment aniversar

”Este al 50-lea Congres al Societății Române de Neurochirurgie, un moment aniversar, în care am reușit să aducem împreună, alături de specialiștii din România un număr impresionant de invitați din străinătate, aproape 60 de pe 4 continente, ceea ce reprezintă o recunoaștere a valorilor neurochirurgiei românești, a standardelor pe care noi le-am realizat în timp și o apreciere din partea tuturor, față de ceea ce noi reprezentăm pe harta neurochirurgiei mondiale. Sunt foarte mândru că am ajuns în acest moment. Sunt foarte mândru că am reușit să adun atâția prieteni în Cluj, prieteni nu doar ai neurochirurgiei, ai României, în general. Cred că prin ceea ce reușim să facem noi, ca Societate, reprezentăm adevărați ambasadori ai României peste tot în lume”, a spus prof. dr. Alexandru Florian.

Foto - Andrei Itu DC News

Secretul profesiei de neurochirurg

”Secretul constă în dedicare, pasiune, dăruință, sacrificiu. În primul rând, trebuie să îți placă ceea ce faci. Este o profesie extrem, extrem de solicitantă și cu extrem de multă responsabilitate. Dar o dată ce începi să profesezi și faci cu plăcere, totul devine ușor. Noi suntem specialitatea, singura, care lucrează cu ceea ce este vital, respectiv creierul. Cred că nu este specialitate mai importantă decât asta”, a mai declarat prof. dr. Alexandru Florian, pentru DC News și DC Medical.

Prof. Dr. Alexandru-Vladimir Ciurea, medic primar Neurochirurgie, a subliniat, într-un interviu pentru DC News și DC Medical, aspecte esențiale despre neurochirurgie, de la înființarea Societății Române de Neurochirurgie din anul 1982, până în prezent.

Foto - Andrei Itu DC News

”Este al 50-lea Congres al Societății Române de Neurochirurgie. Societatea a fost înființată în 1982. Am fost de față la înființare, la Oradea, sub conducerea profesorului Constantin Arseni și cu grupuri de neurochirurgi din acea perioadă. Deci, Societatea s-a desprins de Societatea de Neurologie. Era și normal, era o Societate nouă, mai tânără, care a cuprins, treptat toată activitatea neurochirurgicală din țară. În momentul de față, avem al 50-lea Congres al Societății. Și putem afirma că neurochirurgia românească este la standardele europene. Al doilea lucru pe care putem să îl afirmăm este că neurochirurgia din România acoperă întreaga suprafață a țării, iar nivelul de dotare, ca aparatură, evoluție, inclusiv aspectele de chirurgie robotică și chirurgie avangardistă sunt toate implementate în centrele universitare”, a declarat prof. dr. Vlad Ciurea, pentru DC News și DC Medical.

Foto - Andrei Itu DC News

“Clujul este neuro-centrul Europei pentru aceste trei zile. Am numărat - suntem cinci președinți de asociații în domeniu, ceea ce subliniază cât de mult preț punem pe societățile naționale, mai ales în momente ca acesta, la a 50-a reuniune a Societății Române de Neurochirurgie.

Cât despre tema congresului - „Provocări în Neurochirurgie: Prezent și viitor” -, dacă privim din perspectiva României, există provocări legate de bugete, de resursele limitate, însă sunt optimist în ceea ce privește viitorul. Acum, odată cu noul spital de neurochirurgie din Cluj, dar și cu tinerii rezidenți. Sunt președintele Asociației Europene a Societății de Neurochirurgie și am șansa să văd multe națiuni, iar ceea ce observ în România sunt rezidenți „însetați” să învețe și să devină neurochirurgi excelenți. De aceea, având în vedere resursa umană și respectul pentru oamenii care vin din acest sistem, sunt optimist.”, a declarat Prof. Dr. Torstein R. Meling, președintele Asociației Europene a Societăților de Neurochirurgie, în cadrul evenimentului.

”Așa cum a subliniat unul dintre vorbitori, Clujul a devenit în aceste zile centrul neurochirurgiei mondiale pentru că avem invitați de pe patru continente. Este cea mai largă participare care onorează neurochirurgia românească la al 50-lea congres, un congres. aniversar. Congresul este doar o etapă în viața de zi zi a neurochirurgilor și e o etapă poate de bilanț, dar munca lor de zi cu zi se reflectă în îngrijirile pe care le acordă în fiecare zi acolo unde lucrează. Și acest lucru este poate cel mai important.

Este și un moment de bilanț, vorbim de o istorie a neurochirurgiei clujene de 75 de ani. Începuturile care au fost timide, dar perspectivele sunt bune: La Cluj am întreținut spiritul de a antrena încă de studenți tinerii pentru neurochirurgie. În acest sens, în urmă cu 13-14 ani, am început să organizăm și continuăm să organizăm așa numitul Masterclass, un congres studențesc dedicat neurochirurgiei la care avem invitați din străinătate, care contribuie nu atât la formarea studenților, cât la trezirea unei curiozități, primul pas pentru a alege neurochirurgia ca specialitate.

În ceea ce privește condițiile de muncă, acestea s-au îmbunătățit în ultimii ani. Aproape toate centrele din țară de neurochirurgie au cel puțin elementele de bază pentru a asigura o neurochirurgie modernă sub raportul investigațiilor, al intervențiilor chirurgicale. Prin proiectul pe care îl avem în construcție - Centrul Regional de Neurochirurgie și Patologie Cerebrovasculare - umplem un gol în primul rând în ceea ce privește tratamentul endovascular al patologiei cerebrovasculare sub raportul dotării. Suntem printre cele mai avansate proiecte de infrastructura spitalicească finanțat prin PNRR. Speranța noastră e ca la începutul anului viitor să facem marea mutare dintr-o clădire din 1903 într-o clădire 2026.

Prin construcția nou creată creștem numărul de paturi și oferim condiții absolut decente pentru spitalizare: cele mai multe camere sunt de două paturi, avem un compartiment separat pentru mama și copilul și, de asemenea, saloane mai mari, dar nu mai mult de 4 paturi. Secție de terapie intensivă va crește de la 16 paturi cât avem în prezent la 26 în cu totul alte condiții. Vom putea crea circuite separate pentru cazurile de neuropatologie vasculară precum și pentru cazurile de neurochirurgie, dar și cazurile care, eventual, au contactat diverse infecții pe care le separăm complet de circuitul pacienților. Totodată, bloc operator care va cuprinde o sală de operații hibrid, asta însemnând că putem face acolo și tratamente endovasculare.”, a declarat Prof. Univ. Dr. Ioan Ștefan Florian, președintele Societății Române de Neurochirurgie, în cadrul evenimentului.

Evenimentul găzduiește peste 130 de prezentări științifice susținute de lectori internaționali, pe teme precum neurochirurgia vasculară, neuro-oncologia și patologia spinală.

Foto - Andrei Itu DC News

Totodată, sunt organizate workshopuri și prezentări de cazuri complexe, menite să faciliteze schimbul de bune practici și integrarea inovațiilor tehnologice în practica medicală.

Foto - Andrei Itu DC News

Congresul include și competiția Young Neurosurgeons Corner, la care sunt prezentate 20 de lucrări înscrise de studenți și rezidenți, cu scopul de a încuraja implicarea tinerilor în cercetarea științifică.

Foto - Andrei Itu DC News

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Societe de Neurochirurgie de Langue Francaise (SNCLF), International Academy of Neurosurgical Anatomy (IANA), Southeast Europe Neurosurgical Society (SeENS) și Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (EMN).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News