Mașinile electrice reprezintă viitorul. Titi Aur e de acord: Sunt mai sigure. ”Senzaţia este ca şi cum te-ar pune cineva cu mâna pe drum”

Am vorbit despre acest lucru cu Titi Aur, pilot de raliuri şi expert în conducere defensivă, iar concluziile sunt cel puţin interesante. Asta pentru că, deşi maşinile vin echipate cu sisteme din ce în ce mai performante de siguranţă, evitarea accidentelor depinde, în mare parte, şi de şoferi.

"Cu câteva mici amendamente, maşinile electrice sunt mai sigure. Asta înseamnă că şoferul trebuie să primească un minimum instructaj. Dacă nu un curs întreg! În sensul că trebuie să ştie ce are sub el. Maşina electrică, fiind nouă pe piaţă, beneficiază de foarte multe sisteme de siguranţă, active şi pasive. Doar că sistemele active funcţionează un pic diferit faţă de maşinile mecanice. ABS-ul, ESP-ul, controlul tracţiunii, toate sistemele, au altfel de semnale pentru şofer. Atunci, tu ca şofer trebuie să ştii ce ai sub tine. Dar da, maşina electrică este mai sigură decât cea mecanică.

Sunt, însă, discuţii aici. Maşina electrică cea mai ieftină nu poate fi mai sigură decât cea mai sofisticată maşină mecanică. Abia la aceeaşi clasă, maşina electrică e mai sigură", a declarat Titi Aur pentru DC NEWS.

Cum se conduce o maşină electrică comparativ cu una convenţională

"Am testat şi am trăit câteva senzaţii. Maşina electrică se simte altfel decât maşina mecanică. Este mai spre mersul cu tramvaiul, cam asta e senzaţia generală. Pentru şoferul care are multă experienţă cu maşina mecanică, culmea, e mai greu. El trebuie acomodat, şcolarizat, mai mult. Ca să realizeze că se urcă într-o maşină care se comportă altfel în situaţii limită.

Vă spun doar atât. Când o maşină mecanică ajunge la limita derapajului, senzorii inerţiali şi cei de la roţi îi spun calculatorului cu ce viteză se învârte fiecare roată. Când aceste informaţii duc la concluzia că eşti în derapaj, calculatorul transmite informaţii la frânare, această parte acţionează mărind presiunea pe fiecare roată, iar plăcuţa de frâna strânge discul. Cel de la volan simte vibraţii şi maşina se opreşte din derapaj.

La maşina electrică, aceeaşi informaţie ajunge la calculator, dar asta nu mai ajunge la sistemul hidraulic la frâne. Ci direct la motorul de la roată, care micşorează sau măreşte puterea. Dispar vibraţiile! Senzaţia este ca şi cum te-ar pune cineva cu mâna pe drum. Maşina mecanică te zdruncină, maşina electrică nu. La EV se întâmplă totul cu mare fineţe, dar şi mai repede", a precizat pilotul.

Ce se întâmplă cu pietonii?

Deşi mai sigure pentru celelalte maşini din trafic, pentru pietoni maşinile electrice se pot dovedi mai periculoase, fără o educaţie adecvată. Asta pentru că EV-urile (n.r. vehicul electric) sunt silenţioase, astfel că nu atrag atenţia în acelaşi mod.

"Trebuie să vorbim în primul rând de educaţia generală a tuturor participanţilor la trafic. Când vorbim de România, într-adevăr avem o mare problemă. În Germania sau orice ţară civilizată, nu o să vedem niciodată un pieton care se ia după zgomot ca să treacă strada, dar în România da. Dacă educaţia ar fi la acelaşi nivel cu tehnica, iar campaniile ar fi bine făcute, nu ar trebui să avem problema asta.

Dar, mai nou, EV-urile sunt dotate cu un zgomot exterior, pentru a fi auzite. E un zgomot care nu enervează, dar care face ca maşina să fie auzită, mai ales în parcare, în zone unde sunt şi pietoni. Pentru zona în care maşina vine cu 50 km/h sau 100 km/h, nu o poţi face atât de zgomotoasă încât să te audă pietonul.

Dar şi şoferul trebuie să fie instruit pentru asta. Până acum, maşinile erau auzite de cei care treceau strada, acum nu se mai aud. Deci să fie şoferii mai atenţi şi, atunci când văd pe cineva suspect pe marginea drumului, să fie pregătit de posibilitatea să nu îl audă sau vadă. E acelaşi lucru ca pe zăpadă, care amortizează zgomotul. Iar acum, oricum, mai toată lumea stă cu căştile în urechi şi trece strada pe oriunde", a mai punctat specialistul.

EV-urile, pline de sisteme şi ecrane care "îţi fură ochii". Pericol sau siguranţă?

"Este foarte greu să tragem o concluzie completă. Cred că toate astea se vor demonstra şi vor fi ajustate sau anulate, dacă e cazul, în funcţie de ce se va întâmpla. Ar trebui să fie multe teste la mijloc. Asta nu prea se mai face în ultima perioadă. La noi, cu siguranţă nu se face nimic, dar nici în unele ţări în care se produc aceste maşini. Trebuie teste pentru a vedea ce accesorii sunt aducătoare de siguranţă şi care sunt cele care te încurcă.

Dar, la modul general vorbind, o maşină, oricât de atractivă ar fi la interior, este interesantă când te urci prima dată în ea. Apoi, toate devin normale şi te uiţi la ele doar cu coada ochiului. Nu conduce nimeni maşina şi stă să admire aparatura din interior. Nu văd ce ar putea fi atât de atractiv încât să nu te mai uiţi în faţă. Sunt tot felul de încercări de design, dar probabil se fac teste de ergonomie, combinată cu siguranţa. Să se vadă unde îi vine mai uşor şoferului să vadă totul despre maşină, astfel încât să fie şi în siguranţă", a concluzionat Titi Aur.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News