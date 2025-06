Martorul-cheie din dosarul Buzatu, declarația care pune pe gânduri Tribunalul Vaslui. Răsturnare de situație

Avocații au cerut, luni, revocarea măsurii preventive a controlului judiciar în cazul fostului președinte al Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, judecat pentru luare de mită.

Audierea a fost marcată de o serie de declarații contradictorii, în care martorul a admis că nu a existat niciun gest, nicio discuție, nicio conduită clară din partea lui Dumitru Buzatu care să indice că ar fi solicitat foloase necuvenite. Întrebările insistente ale avocatului Cristian Winzer și ale judecătorului au vizat clarificarea exactă a motivelor care au stat la baza sesizării DNA.

Întrebare avocat Cristian WINZER: “Care au fost și în ce au constat acțiunile, faptele concrete prin care domnul BUZATU v-a dat de înțeles în anul 2022 că vă va solicita remiterea de foloase necuvenite? Ce a făcut efectiv domnul BUZATU? De unde ați înțeles asta în 2022?

Răspuns martor denunțător/ colaborator cu identitate reală al DNA: “Din faptul că am văzut că, după ce am emis facturile, NU AU FOST PLĂTITE! Așa cum am spus, la mine în societate eu hotărăsc și AȘA AM GÂNDIT, că și la Consiliul Județean tot șeful comandă. (…)

”Întrebare completatoare judecător: “DOAR din acest aspect?”

Răspuns martor denunțător/ colaborator cu identitate reală al DNA: “DA!”

Întrebare completatoare judecător: “În întreaga succesiune a evenimentelor de acolo până la final, ce alte aspecte v-au mai dat de înțeles, din conduita verbală, nonverbală sau prin intermediul altor acțiuni, făcute prin alte persoane, dacă au existat, deci tot ce v-a dat de înțeles că asta este dorința lui? Ce v-a dat de înțeles? Am înțeles, factura neachitată! Alte lucruri?”

Răspuns martor denunțător/ colaborator cu identitate reală al DNA: “NU AU EXISTAT! NU MI-A DAT NIMIC DE ÎNȚELES! ASTA AM ÎNȚELES EU, că are ceva cu mine. NU ȘTIU. Eu așa am spus. Nu știu, poate am greșit. (…)

”Întrebare avocat Cristian WINZER: “Ce gesturi a făcut domnul BUZATU, care a fost atitudinea lui, în ce a constat comportamentul lui, de natură să vă determine să concluzionați că dorește să remiteți foloase necuvenite?”, COMPLETATĂ de întrebare judecător: “Pe lângă faptul că nu v-a achitat factura, au fost alte conduite ale inculpatului?”

Răspuns martor denunțător/ colaborator cu identitate reală al DNA: “NU! EU ASTA AM DEDUS!”

Instanța a rămas în pronunțare până marți, 17 iunie.



Dumitru Buzatu a fost plasat sub control judiciar pe data de 20 iunie 2024, după ce anterior fusese închis la Penitenciarul Vaslui și apoi timp de mai multe luni s-a aflat în arest la domiciliu. El a avut dreptul de a se deplasa doar pe teritoriul județului Vaslui până în luna februarie a acestui an, când Tribunalul Vaslui a acceptat cererea sa de a putea părăsi județul și de a merge în județul Iași pentru a-și îngriji tatăl bolnav.



În septembrie 2023, Dumitru Buzatu a fost prins în flagrant de procurorii anticorupție când primea 1,25 milioane de lei drept mită pentru a favoriza o firmă să obțină un contract. Banii au fost găsiți de anchetatori în portbagajul mașinii acestuia, după ce fostul președinte al CJ Vaslui i-ar fi primit într-un restaurant.

