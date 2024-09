Marșul Pentru Drepturile Animalelor 2024: Zeci de organizații pentru protecția animalelor solicită acțiuni imediate pentru bunăstarea acestora

Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.) anunță organizarea Marșului Pentru Drepturile Animalelor 2024, care va avea loc pe 21 septembrie, la ora 16:00, în Piața Universității din București. Evenimentul își propune să aducă împreună un număr mare de susținători ai drepturilor animalelor, pentru a transmite un mesaj clar autorităților: este timpul să acționăm pentru un viitor mai bun al animalelor din România.