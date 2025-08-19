Data actualizării: | Data publicării:

Marian Godină, plângere penală împotriva lui Dan Tănasă (AUR)

Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin

Marian Godină a formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă pentru săvârșirea infracțiunii de „Incitarea la violenţă, ură sau discriminare" prevăzute de art 369 din Codul Penal.

Polițistul Marian Godină a anunțat că a formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR și purtător de cuvânt al partidului, Dan Tănasă. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunii de „Incitarea la violenţă, ură sau discriminare”, prevăzută de articolul 369 din Codul Penal.

Demersul vine după ce parlamentarul AUR a publicat pe Facebook un mesaj prin care îi îndemna pe români să refuze comenzile livrate de persoane care nu sunt cetățeni români:

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”

În plângerea depusă, Marian Godină arată că mesajul respectiv reprezintă „o incitare clară la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa”. Polițistul a atașat ca probe capturi de ecran de pe pagina de Facebook a deputatului și solicită organelor judiciare să dispună cercetarea penală și tragerea la răspundere a acestuia.

 

„Formulez prezenta PLÂNGERE PENALĂ Împotriva numitului TĂNASĂ DAN, menbru al Parlamentului României, din partea partidului AUR pentru săvârșirea infracțiunii de "Incitarea la violenţă, ură sau discriminare" faptă prevăzută și pedepsită de art. 369 din Codul Penal. Motivele plângerii: În data de 19.08.2025, pe pagina dumnealui de Facebook, domnul TANASA DAN a postat următorul text:

"Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!"

Prin textul de mai sus, dl Tanasa incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa. Probe și dovezi: În susținerea celor afirmate, indic următoarele mijloace de probă: Capturi de ecran de pe pagina de Facebook a d-lui Dan Tanasa. Solicitări: Vă rog să dispuneți cercetarea penală a faptei semnalate și tragerea la răspundere penală a persoanei responsabile”, a scris Marian Godină în plângerea făcută.

