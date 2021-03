"Am avut discuţii cu domnul primar Robert Negoiţă. Doreşte să revină în interiorul Partidului Social Democrat. E o decizie pe care o să o iau cu toţi colegii. Eu, personal, mi-aş dori ca domnul Negoiţă să revină în PSD. Am avut o discuţie la Comitetul Regiunilor, cu preşedintele din partea PES şi am dat o scrisoare ca domnul Negoiţă să reintre din partea socialiştilor în Comitetul Regiunilor şi a fost acceptat acest lucru. Între oameni politici există şi anumite derapaje şi supărări interne. Dar cred că interesul PSD va depăşi aceste mici neînţelegeri care au existat.

Cred că Robert Negoiţă a avut anumite derapaje şi decizii greşite politic şi chiar colegial. Aşa consider, i-am şi spus", a declarat, la DC News, Marcel Ciolacu.

