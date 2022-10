Marcel Ciolacu a spus dacă ușa PSD este deschisă pentru Victor Ponta / video

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus dacă ușa partidului mai este deschisă pentru Victor Ponta:

„L-am putea vedea pe Victor Ponta, din nou, în PSD?“, a întrebat jurnalista Anca Murgoci.

„Nu am exclus niciodată acest lucru! Nu e nimeni perfect, n-am ridicat vreodată pretenții și cred că nu e cazul să ridice nici Victor Ponta. Am, așa, o supărare cu foștii președinți ai Partidului Social Democrat care au crescut în interiorul PSD, li s-a oferit absolut totul, domnului Victor Ponta i s-a oferit din partea partidului absolut totul, și un anumit statut, și un anumit culoar, iar apoi și-au făcut partide. Eu am muncit pentru domnul Victor Ponta în campania electorală. Cred că nu am muncit nici în campania mea electorală cât am muncit în campania electorală a lui Victor Ponta ca să iasă președintele României.

Am această reținere! Nici nu pot să fiu obtuz și să pun stop unei eventuale veniri a lui Victor Ponta în Partidul Social Democrat, dar nu este o decizie numai a mea, ci este o decizie pe care o voi lua împreună cu colegii mei“, a spus, la DC News, Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Ponta, către Ciolacu: ”În 2022, au plecat din România 30 de miliarde de euro! Ce facem”? Răspunsul liderului PSD

Președintelui PSD Marcel Ciolacu i-a fost adresată o întrebare din partea lui Victor Ponta, premier al României între 2012 și 2015 și președinte Pro România:

„Pentru că vorbim de rotativă, avem o întrebare de la un cititor, mai precis Victor Ponta, care a zis așa: Cu un an înainte să ajungeți premier, adică în 2022, au plecat din România 30 de miliarde de euro. Ce facem ca să nu mai avem această cifră?“, a spus jurnalista DC News Anca Murgoci.

„Nu știu exact la ce anume s-a referit“, a spus Marcel Ciolacu, după care Anca Murgoci a spus că la „deficitul balanței comerciale“.

„Există un deficit și domnul Ponta știe foarte bine de unde vine acest deficit. Marea provocare este stoparea deficitului în zona produselor alimentare. Dacă te schimbi din producător în procesator, atunci ai niște facilități de 10% și în această zonă avem și o modificare legislativă cu distribuția. Sunt o groază de lucruri pe care trebuie să le facem cât mai repede pentru a stopa acest deficit de balanță comercială, mai ales în zona agricolă. Nu putem doar să exportăm grâne, ci să procesăm cât mai mult în România (...)“, a spus, la DC News, Marcel Ciolacu, președintele PSD (citește continuarea AICI).

