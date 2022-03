Mâncarea ultra-procesată, chiar dacă e vegană, duce la diabet, obezitate şi boli de inimă. Ce să NU mâncăm

Cunoscute ca mâncăruri ultra-procesate (UPF), alimentele vegane care se încadrează la această categorie pot duce la creşterea riscului de obezitate, diabet de tip 2 şi alte boli. Printre alimente se numără şi cele ale căror etichetă anunţă "grăsimi reduse", cum ar fi iaurturile slabe caloric, dar şi nuggets-urile vegane.

UPF-urile conţin un număr mare de ingrediente procesate şi modificate chimic, pe lângă chimicalele care dau savoare, aromă, potenţiatori de gust sau agenţi coloranţi. În plus, acestea au cantităţi mari de zahăr, grăsimi şi sare, adăugate în aşa fel încât devin irezistibile. În plus, sunt şi ieftine şi au şi un termen lung de valabilitate.

"UPF-urile nu sunt la fel de nutritive ca mâncarea reală. Conţin aditivi care pot avea un cocktail de efecte pe care nu le cunoaştem încă. Sunt, în general, prea sărate, prea dulci sau grase. La care se adaugă şi impactul procesării industriale, prin care se elimină nutrienţii şi fibrele, dar şi impactul metabolic al acestora", a transmis dr. Anthony Fardet, de la Institutul de Cercetare în Agricultură al Franţei, conform Daily Mail.

Cu 60 % mai multe calorii pe minut cu mâncăruri ultra-procesate

Dr. Kevin Hall, nutriţionist la Institutul Naţional de Sănătate din SUA, afirmă că atunci când consumăm mâncăruri ultra-procesate, mâncăm de fapt cu 60% mai multe calorii pe minut.

Studii făcute la universitatea din Sao Paulo arată că un consum excesiv de UPF creşte riscul de diabet de tip 2, boli cardio-vasculare şi cancer. De asemenea, persoanele care au o dietă bazată pe mâncăruri ultraprocesate au un risc de deces cu 18% mai mare decât celelalte persoane.

Ce este iarba de orz? Tot ce trebuie să știi înainte să o consumi

Orzul este considerat a patra cea mai importantă cultură de cereale de pe glob.



A fost studiat pe larg pentru efectele sale benefice asupra sănătății și este adesea prezent în sucuri verzi și suplimente.



Deși iarba proaspătă de orz poate fi dificilă de găsit, este disponibilă sub alte forme, inclusiv pulberi, sucuri, tablete și gume.



Este adesea combinat cu alte ingrediente în amestecuri verzi, inclusiv kale, spirulină și iarbă de grâu.

Nutrienți



Iarba de orz este bogată într-o varietate de nutrienți importanți.



Iarba de orz uscată, în special, este o sursă excelentă de fibre, cu aproape 3 grame per lingură (10 grame).



În plus, fiecare porție de iarbă de orz conține o cantitate bună de vitamina A, o vitamină solubilă în grăsimi care reglează funcția imunitară, creșterea celulelor și vederea.



Este, de asemenea, bogat în vitamina C, care joacă un rol central în orice, de la sănătatea pielii până la sănătatea orală.



Oferă și vitamina K, un micronutrient esențial necesar pentru coagularea sângelui, formarea oaselor, sănătatea inimii și multe altele.



În plus, este bogat în polifenoli și flavonoide. Acești compuși acționează ca antioxidanți pentru a reduce stresul oxidativ și pentru a proteja împotriva bolilor cronice. CITEŞTE MAI MULTE AICI

