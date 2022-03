Ce este iarba de orz? Tot ce trebuie să știi înainte să o consumi

Iarba de orz este adesea numit un superaliment și folosit ca supliment pentru a stimula pierderea în greutate, a îmbunătăți funcția imunitară și a susține sănătatea generală, conform healthline.com.







Ce este iarba de orz?



Orzul este considerat a patra cea mai importantă cultură de cereale de pe glob.



A fost studiat pe larg pentru efectele sale benefice asupra sănătății și este adesea prezent în sucuri verzi și suplimente.



Deși iarba proaspătă de orz poate fi dificilă de găsit, este disponibilă sub alte forme, inclusiv pulberi, sucuri, tablete și gume.



Este adesea combinat cu alte ingrediente în amestecuri verzi, inclusiv kale, spirulină și iarbă de grâu.

Nutrienți



Iarba de orz este bogată într-o varietate de nutrienți importanți.



Iarba de orz uscată, în special, este o sursă excelentă de fibre, cu aproape 3 grame per lingură (10 grame).



În plus, fiecare porție de iarbă de orz conține o cantitate bună de vitamina A, o vitamină solubilă în grăsimi care reglează funcția imunitară, creșterea celulelor și vederea.



Este, de asemenea, bogat în vitamina C, care joacă un rol central în orice, de la sănătatea pielii până la sănătatea orală.



Oferă și vitamina K, un micronutrient esențial necesar pentru coagularea sângelui, formarea oaselor, sănătatea inimii și multe altele.



În plus, este bogat în polifenoli și flavonoide. Acești compuși acționează ca antioxidanți pentru a reduce stresul oxidativ și pentru a proteja împotriva bolilor cronice.

Beneficii pentru sănătate



Iarba de orz a fost asociată cu mai multe beneficii potențiale pentru sănătate.



Poate echilibra nivelul zahărului din sânge



Unele studii sugerează că iarba de orz vă poate ajuta să vă mențineți un nivel sănătos de zahăr din sânge.





Poate susține sănătatea inimii



Adăugarea de iarbă de orz în dieta ta este o modalitate excelentă de a susține sănătatea inimii.





Poate promova pierderea în greutate



Iarba de orz este săracă în calorii, dar bogată în fibre, ceea ce o face excelentă pentru o dietă sănătoasă de slăbit.

Potențiale dezavantaje



Deși iarba de orz este în general sigură de consumat pentru majoritatea oamenilor, există câteva efecte secundare și măsuri de precauție pe care poate doriți să le luați în considerare.



În primul rând, Food and Drug Administration (FDA) nu reglementează siguranța sau eficacitatea suplimentelor cu iarbă de orz în același mod în care monitorizează medicamentele.



În plus, rețineți că unele produse din iarbă de orz pot conține cantități mari de micronutrienți, cum ar fi vitamina K sau potasiu.



Cei care iau diluanți de sânge precum warfarina ar trebui să-și mențină aportul de vitamina K constant pentru a evita interferarea cu efectele acestor medicamente.



În plus, persoanele cu boli de rinichi pot fi sfătuite să-și limiteze aportul de potasiu pentru a ajuta la menținerea nivelului de potasiu din sânge în intervalul normal.



Astfel, dacă luați medicamente sau aveți orice afecțiuni de sănătate subiacente, discutați cu un furnizor de asistență medicală înainte de a utiliza suplimente cu iarbă de orz.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News