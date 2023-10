Mama ale cărei fiice au fost răpite de Hamas, mărturie emoționantă în direct: ''Lacrimile îmi ies prin piele''

"În acest moment nu mai știu nimic despre ele. Știu că există două poze ale fiicelor mele, de 15 și 8 ani. Sunt separate una de alta. Se pare că sunt în orașul Gaza. Acest guvern trebuie să-mi înapoieze fetele. Nu sunt ministru, prim-ministru, știu doar că fetele mele trebuie să se întoarcă la mine. Dacă armata intră acum în Gaza, să aibă foarte mare grijă. Vreau să mi le aducă înapoi. Vreau să le aducă înapoi vii și sănătoase," a spus Maayan Zin la Antena 3.

Bestiile se folosesc de oameni simpli pentru a comite atrocități

"Aș vrea să le transmit fetițelor mele, dragele mele, care vă iubesc, sunteți viata mea. Sunt vremuri grele. Am făcut multe tratamente să le dau naștere, a fost foarte dificil. Am trăit cu tatăl lor mulți ani și actuala soție a fostului meu soț le iubește foarte mult. Sunt îmbrăcată acum cu rochia pe care una din fetele mele mi-a pregătit-o. Am și paharele lor lângă mine din care beau mereu. Fetele mele sunt foarte deștepte și bine educate. S-au trezit într-un coșmar. Au fost luate de o turmă de bestii, nu de oameni. Ele nu au nici o vină, nu fac parte din structurile statului, nici poliție nici armată. S-au dus și au scos oameni din case, i-au păcălit vorbind în ebraică pentru a-i omorî. Se folosesc de oameni simpli pentru a comite atrocități. Trebuie făcut un efort pentru ca fiicele mele să ajungă acasă, precum și celelalte persoane răpite. De abia aștept să revină și să le strâng în brațe. Ce au făcut acele bestii acolo este oribil. Suntem în anul 2023, nu în Evul Mediu. Lumea a văzut totul și a permis ca fetele mele să stea acum în Gaza. Nu se știe în ce condiții insalubre stau acolo și ce sunt puse să facă. Este oribil că atât de mulți copii mici și atât de mulți supraviețuitori ai Holocaustului au fost nevoiți să trăiască așa ceva. Cer lumii, globului, statului meu, să se trezească și să se ducă să elibereze fetele mele.

Lacrimile în loc să-mi iasă prin ochi, îmi ies prin piele. Transpir. Vreau că fetele mele să mă vadă puternică. Îmi este foarte greu să-mi păstrez o luciditate, o gândire coerentă. Nu am experiență în media, nu obișnuiesc să dau interviuri, nu știu de unde mi vine toată această putere. Vreau să le tin din nou în brațe pe fetele mele," a mai spus Maayan Zin.

