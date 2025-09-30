€ 5.0811
Data actualizării: 15:41 30 Sep 2025 | Data publicării: 15:30 30 Sep 2025

EXCLUSIV Mai multe femei însărcinate au murit pentru că nu s-au vaccinat. Dr. Victoria Aramă vine cu cifrele
Autor: Ioan-Radu Gava

Mai multe femei însărcinate au murit pentru că nu s-au vaccinat. Dr. Victoria Aramă vine cu cifrele Foto: Crișan Andreescu
 

Prof. univ. dr. Victoria Aramă, Medic primar boli infecțioase, Șef de Secție –Departamentul Adulți III la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre importanța vaccinării antigripale în timpul sarcinii.

În România, multe femei gravide pierd lupta cu gripa sau COVID-19, deși vaccinarea gratuită le-ar putea proteja. Virusurile sezoniere pun în pericol mai ales persoanele vulnerabile, provocând de la simptome ușoare până la complicații grave. Imunizarea anuală reduce semnificativ riscurile și necesitatea spitalizării. Totuși, mulți adulți nu recunosc încă importanța vaccinării pentru ei, considerând-o doar pentru copii. 

În cadrul dezbaterii „Health Forum III. Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate“, prof. univ. dr. Victoria Aramă, Medic primar boli infecțioase, Șef de Secție –Departamentul Adulți III la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit despre importanța conștientizării vaccinării în rândul adulților.

„Anul trecut, un procent de peste 50% din gripele spitalizate au avut și suprainfecție cu pneumococ. La ora actuală, din 2023 avem posibilitatea să vaccinăm gratuit atât împotriva gripei cât și a infecției pneumococice pe cei vulnerabili. Din păcate, încă nu s-a ajuns la o conștientizare a importanței vaccinării a adultului și a vârstnicului. 

În România, se consideră în continuare că vaccinarea e destinată copilului. Avem foarte mult de lucru la acest aspect. Vaccinarea ar trebui privită ca un gest banal, mai ales dacă vorbim despre gripă“, a declarat prof. univ. dr. Victoria Aramă.

Până la zece femei însărcinate mor, anual, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, pentru că nu se vaccinează

Ea a remarcat faptul că multe femei însărcinate sunt reticente când vine vorba de vaccinare, iar numai la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, decesele anuale din această cauză au ajuns la zece.

„Ar trebui să ne gândim că în fiecare iarnă trebuie să ne vaccinăm împotriva gripei, mai ales dacă facem parte din categoriile vulnerabile, vârstele extreme, copilul mic, vârstnicul, toți cei cu boli cronice, indiferent că vorbim de vârstă, femeile gravide.

Aici e o mare problemă, pentru că la gravide, reticența la vaccinare este maximă. Din păcate, în Matei Balș avem câteva decese, până la 10 gravide anual, din cauza gripei severe sau a COVID-19 în timpul pandemiei.

Ar trebui să ne ducem cu prioritate către grupele populaționale vulnerabile, inclusiv către populația sănătoasă, pentru că și aceasta este vulnerabilă și duce acasă infecția la vârstnici sau la cei care au boli oncologice“, a mai declarat prof. univ. dr. Victoria Aramă, Medic primar boli infecțioase, Șef de Secție –Departamentul Adulți III la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”.

