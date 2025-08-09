Macron iese la rampă, după anunțul întâlnirii Trump - Putin. Ce vrea președintele Franței

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat într-o postare pe platforma X că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, scrie Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina, a spus Trump vineri.

Acordul este așteptat să includă concesii teritoriale, pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a respins mai devreme, sâmbătă.

Reacția lui Macron vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat sâmbătă o rundă de contacte cu aliați apropiați, printre care prim-ministrul britanic, Keir Starmer, și președintele francez după ce s-a confirmat că președintele american, Donald Trump, intenționează să se întâlnească cu președintele rus, Vladimir Putin,

