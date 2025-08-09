Macron iese la rampă, după anunțul întâlnirii Trump - Putin. Ce vrea președintele Franței

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit despre încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat într-o postare pe platforma X că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, scrie Reuters.
Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina, a spus Trump vineri.
Acordul este așteptat să includă concesii teritoriale, pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a respins mai devreme, sâmbătă.
Reacția lui Macron vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat sâmbătă o rundă de contacte cu aliați apropiați, printre care prim-ministrul britanic, Keir Starmer, și președintele francez după ce s-a confirmat că președintele american, Donald Trump, intenționează să se întâlnească cu președintele rus, Vladimir Putin,
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu
de Val Vâlcu