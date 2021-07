Lupte ideologice pentru şefia PNL. Cîţu pozează în adversar al PSD, Orban trimite săgeţi către USR PLUS

Ce susţine Ludovic Orban

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că liberalii trebuie să sprijine valorile tradiţionale ale românilor, precum familia, biserica, satul românesc, comunitatea, context în care a afirmat că PNL are nişte parteneri de guvernare care de multe ori se comportă ca şi cum nu s-ar fi născut în România.



"Avem nişte parteneri de guvernare care de multe ori parcă nu s-au născut aici. Nu i-am văzut la Ziua Drapelului naţional, nu i-am văzut la momente esenţiale în celebrarea a tot ceea ce este simbol al naţiunii române, ca să nu spun că nu i-am văzut jurând pe Biblie şi nu i-am văzut făcând cruce. Noi suntem altfel, noi suntem un partid care este născut din fibra poporului român, un partid care ţine cont de toată matricea componentă a personalităţii României, noi trebuie să fim partidul care are forţa şi capacitatea de a apăra fiecare român, indiferent unde este el, că este în România sau că trăieşte în orice ţară din Europa sau din lume", a spus Orban, duminică, la şedinţa de alegeri interne din cadrul Organizaţiei PNL Bacău.



El a arătat că liberalii trebuie să sprijine valorile tradiţionale ale românilor.



"De la 1875 PNL a fost motorul dezvoltării României şi aşa trebuie să rămânem în continuare, dar trebuie să fim Partidul Naţional Liberal, puternic ancoraţi în istoria noastră, în tradiţiile noastre, în obiceiurile specifice, în menţinerea identităţii şi a personalităţii poporului român. Trebuie să fim un partid care să fie puternic legat de biserică, un partid care să promoveze morala creştină ca fundament al moralei publice. Noi trebuie să fim un partid care să sprijinim toate valorile tradiţionale ale românilor, valori cum sunt familia, biserica, satul românesc, comunitatea. Noi suntem un partid care nu are voie niciodată să-şi uite trecutul. Noi trebuie să fim partidul care să se bată, aşa cum s-a bătut Brătianu la negocierile pentru pace riscându-şi funcţia de prim-ministru pentru a apăra interesele fundamentale ale României în faţa oricărui partener atât de la nivel european, cât şi de la nivel internaţional. Noi trebuie să promovăm imaginea României, interesele României, să transformăm într-adevăr România într-un partener respectat, apreciat, care să aibă un cuvânt greu de spus şi un partener care să aibă forţa să-şi atingă forţele în parteneriatul pe care îl avem atât la nivelul NATO, cât şi UE", a mai spus Orban.

Ce susţine Florin Cîţu

Premierul Florin Cîţu a declarat sâmbătă, la Iaşi, că la alegerile interne trebuie ales de liberali în funcţia de preşedinte întrucât nu este omul compromisurilor mai ales în privinţa PSD şi că niciodată nu va fi auzit în privinţa sa vreun zvon că şi-ar dori să dea jos propriul guvern.



"Nu fac compromisuri. Niciodată nu voi face compromisuri mai ales atunci când e vorba de PSD. Niciodată nu veţi auzi de mine vreun zvon vreodată că aş vrea să îmi dau jos propriul guvern. În acelaşi timp cred că e momentul să avem curajul să admitem şi să ne întrebăm de ce nu este astăzi Partidul Naţional Liberal cel mai mare partid din România. Eu vreau să facem din PNL cel mai mare partid politic din România. Despre asta sunt aceste alegeri", a afirmat, Florin Cîţu, el fiind întrebat de jurnalişti care sunt principalele motive pentru care consideră că liberalii ar trebui să îl aleagă pe el şi nu pe principalul contracandidat, Ludovic Orban.



Totodată, Florin Cîţu a spus că Partidul Naţional Liberal nu este principalul partid politic din România întrucât nu a avut curajul să îndeplinească promisiunile.



"Nu este cel mai mare partid politic din România astăzi pentru că nu am avut curajul să facem ceea ce am promis. Şi am fost la guvernare un an de zile. Nu am avut curajul să facem reforme în administraţia publică pentru că ne era frică de un cost electoral. Nu am avut curajul să facem reforme în sistemul de pensii pentru că nu era momentul, era un cost electoral. Nu am avut curajul să facem reforma salariilor pentru bugetari tot pentru că nu era momentul şi aveam un cost electoral. Dar la alegeri, socialiştii care promit foarte mult, şi sunt campioni la aşa ceva, şi-au păstrat votul electoratului. Noi ne-am pierdut exact electoratul de dreapta, acei oameni pentru care noi existăm ca Partid Naţional Liberal, oamenii care sunt antreprenori în sectorul privat, oameni care muncesc de dimineaţa până seara să plătească taxe. Pentru asta candidez, pentru asta trebuie să mă voteze. Aducem înapoi oamenii aceştia în rândul PNL şi veţi vedea că vom deveni cel mai mare partid din România", a mai spus Florin Cîţu.