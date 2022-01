Lucian Viziru: Suspect de infarct, de patru zile stau în spital. Revelionul l-am făcut aici

Artistul Lucian Viziru a publicat un videoclip pe contul de YouTube în care apare pe patul de spital. Acesta le-a explicat urmăritorilor săi ce i s-a întâmplat.

„Îmi cer scuze că apar așa în fața voastră. Eu sunt, în momentul acesta, în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021, adică Revelionul l-am făcut aici, în spital. Da, sunt un norocos. Inițial, s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea spre brațul stâng. La primele analize în ceea ce privește inima, nu știu să vă spun exact, dar mi-au ieșit negative. A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut, din nou, suspiciunea la povestea asta cu infarctul. Am fost mutat din salonul de Terapie Intensivă înapoi în salonul unde am fost în prima zi. Nu știu ce se va întâmpla, sper să reușesc să plec mâine (n.r. marți, 4 ianuarie) acasă. M-au tratat frumos în spital și le mulțumesc! Dar vreau acasă!”, a spus Lucian Viziru pe contul său de YouTube în filmarea intitulată „Suspect de Infarct! De 4 zile stau în spital”.

„Nu m-am simțit bine în ultimele zile. Am avut și atacuri de panică, mă gândeam că... gata... mor. Palpitații am avut ca la balamuc. (...) Sper să reușesc să plec”, a zis Lucian Viziru.

„Pentru că nu am apucat să vă urez nimic pentru 2022, vă spun acum La mulți ani și să aveți un an extraordinar, lipsit de griji, să fiți sănătoși, să vă iubiți!”, a mai spus artistul.

Cei care îl urmăresc pe YouTube au postat mai multe mesaje, dintre care redăm:

Sănătate multă, Lucian! Ai grijă de tine. Grijă de tine și de familia ta frumoasă... Anul 2022 să fie de bun augur pentru tine și familia ta.

Sănătate și pune-te pe primul plan! Familia și sănătatea voastră sunt cele mai importante! Prioritățile le stabilești tu! Un An Nou cu putere și spor în tot ceea ce faci!

Îmi pare tare rău din cauza situației prin care a trebuit să treci. Sper să te întorci acasă cât de curând. Multă sănătate și să auzim numai lucruri bune! La mulți ani, cu sănătate, bucurii și multă fericire împreună cu frumoasa familie! Te pupăm!

