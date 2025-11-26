€ 5.0903
|
$ 4.3975
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0903
|
$ 4.3975
 
DCNews Stiri Lovitură de stat înaintea anunțării rezultatelor alegerilor prezidențiale din Guineea
Data actualizării: 19:55 26 Noi 2025 | Data publicării: 19:53 26 Noi 2025

Lovitură de stat înaintea anunțării rezultatelor alegerilor prezidențiale din Guineea
Autor: Andrei Itu

Lovitură de stat înaintea anunțării rezultatelor alegerilor prezidențiale din Guinea Sursa foto: Freepik / Lovitură de stat înaintea anunțării rezultatelor alegerilor prezidențiale din Guinea
 

Un grup de ofițeri ai armatei a preluat puterea în Guineea-Bissau, cu o zi înainte de anunțul comisiei electorale privind rezultatele provizorii ale alegerilor prezidențiale.

Zgomote de arme de foc s-au auzit în mai multe locuri din capitala Bissau, ofițerii anunțând că au constituit ”Înaltul Comandament Militar pentru Restabilirea Ordinii” și că vor conduce statul vest-african, transmite Radio France Internationale, preluată de Reuters.

Cine a candidat la alegerile prezidențiale din Guineea

Puciul a venit cu o zi înainte de rezultatele provizorii ale alegerilor prezidențiale în care principalii candidați sunt președintele în funcție Umaro Sissoco Embalo și Fernando Dias. Ambii și-au proclamat victoria, în urma primului tur care s-a desfășurat duminică.

Împușcăturile au durat aproximativ o oră și s-au auzit aproape de sediul comisiei electorale, de palatul prezidențial și de ministerul de interne.

Guineea-Bissau a avut parte de 11 lovituri de stat sau tentative de puci de la independența față de Portugalia

Guineea-Bissau a devenit independetă de Portugalia în anul 1974. De atunci a trecut prin 11 lovituri de stat ori tentative de puci.

În luna martie 2009, președintele Joao Bernardo Vieira a fost omorât de către militari, iar președintele în funcție, Umaro Sissoco Embalo, s-a confruntat și el cu două tentative de lovitură de stat, în 2022 și 2023, notează Agerpres.

Vezi și - Zece femei și copii au fost răpiți dintr-un sat din Nigeria

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

guinea
lovitura de stat
alegeri prezidentiale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
O mare companie IT a concediat 6.000 de angajați. Au fost înlocuiți cu cu Inteligența Artificială
Publicat acum 21 minute
Fosfina a ucis familia Böcek, în hotelul din Istanbul. Substanța toxică, găsită inclusiv pe prosoapele din hotel
Publicat acum 37 minute
„Ce urmează după 7 decembrie? Daniel Băluță, luat la întrebări de Chirieac și Dumitrescu - VIDEO
Publicat acum 55 minute
Efecte ascunse ale tatuajelor: Pigmenții ajung în ganglionii limfatici și slăbesc sistemul imunitar - studiu
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Putin a încearcat să cânte la cobza asiatică și...a ratat momentul. "Cobzarul" de la Kremlin, imagini virale (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Noi 2025
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close