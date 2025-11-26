Lovitură de stat înaintea anunțării rezultatelor alegerilor prezidențiale din Guineea

Zgomote de arme de foc s-au auzit în mai multe locuri din capitala Bissau, ofițerii anunțând că au constituit ”Înaltul Comandament Militar pentru Restabilirea Ordinii” și că vor conduce statul vest-african, transmite Radio France Internationale, preluată de Reuters.

Cine a candidat la alegerile prezidențiale din Guineea

Puciul a venit cu o zi înainte de rezultatele provizorii ale alegerilor prezidențiale în care principalii candidați sunt președintele în funcție Umaro Sissoco Embalo și Fernando Dias. Ambii și-au proclamat victoria, în urma primului tur care s-a desfășurat duminică.

Împușcăturile au durat aproximativ o oră și s-au auzit aproape de sediul comisiei electorale, de palatul prezidențial și de ministerul de interne.

Guineea-Bissau a avut parte de 11 lovituri de stat sau tentative de puci de la independența față de Portugalia

Guineea-Bissau a devenit independetă de Portugalia în anul 1974. De atunci a trecut prin 11 lovituri de stat ori tentative de puci.

În luna martie 2009, președintele Joao Bernardo Vieira a fost omorât de către militari, iar președintele în funcție, Umaro Sissoco Embalo, s-a confruntat și el cu două tentative de lovitură de stat, în 2022 și 2023, notează Agerpres.

