Zece femei și copii au fost răpiți dintr-un sat din Nigeria

"Crescători de animale au tras focuri sporadice şi au răpit 10 persoane" în satul Isapa, a spus Ojo Adekimi, comisar de poliţie în statul Kwara, afirmând că persoanele răpite erau femei şi copii, notează marţi AFP.

Îndemn pentru autoritățile din Nigeria

Înaltul Comisariat al ONU pentru drepturile omului a îndemnat marţi autorităţile nigeriene "să ia toate măsurile legale necesare" pentru a pune capăt răpirilor în masă, fenomen ce face ravagii în această ţară.

"Îndemnăm autorităţile nigeriene de la toate nivelurile să ia măsurile legale necesare pentru a pune capăt acestor atacuri odioase şi a-i aduce în faţa justiţiei pe cei responsabili", a declarat în faţa presei purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisariat, Thameen Al-Kheetan.

Serie de răpiri în Nigeria

O recentă serie de răpiri, în timpul cărora aproximativ 400 de persoane, dintre care aproape 350 de elevi şi profesori, au fost răpite în câteva zile, aduce aminte de profunda criză de securitate în care se zbate de peste 10 ani cea mai populată ţară din Africa, cu 230 de milioane de locuitori.

"Suntem profund şocaţi de recrudescenţa răpirilor în masă" în Nigeria, a declarat purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisariat, care estimează la "402 de persoane, majoritatea şcolari", numărul celor răpiţi după 17 noiembrie în satul Niger şi cele vecine Kebbi (nod-vest) şi Kwara (vest), precum şi în statul Borno (nord-est).

"Doar 88 dintre aceste persoane au fost eliberate sau au reuşit să fugă", a subliniat el.

Insurecţii jihadiste și bande criminale în Nigeria

Autorităţile din Nigeria luptă din anul 2009 contra unei insurecţii jihadiste în nord-estul ţării şi se confruntă cu bande criminale puternic înarmate, ce şi-au intensificat în ultimii ani atacurile sângeroase în nord-vestul şi centrul ţării, în unee cazuri cu răpiri, cu scopul de a obţine răscumpărări.

Acest val de răpiri masive intervine după ameninţările de intervenţie militară în Nigeria lansate de preşedintele american Donald Trump. Președintele american acuză autorităţile nigeriene că tolerează "uciderea creştinilor" de către "terorişti islamişti", ceea ce Abuja neagă ferm, notează Agerpres.

Vezi și - Au evadat peste 250 de deținuți dintr-o închisoare din Nigeria în urma unor inundații devastatoare