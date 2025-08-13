Locul din Alaska în care va avea loc întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump - VIDEO

Summit-ul dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programat pentru vineri, 15 august, va avea loc pe baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, după ce organizatorii au constatat că, în plin sezon turistic, aceasta este singura locație din Alaska care îndeplinește cerințele de securitate, scrie CNN.

Oficialii americani s-au grăbit în acest weekend să găsească și să securizeze un loc pentru summit-ul de vineri dintre președintele Donald Trump și omologul său rus, descoperind rapid o problemă majoră: vara este sezonul de vârf al turismului în Alaska, iar opțiunile disponibile și capabile să găzduiască cei doi lideri mondiali erau extrem de limitate.

Când vestea despre vizita celor doi a ajuns la unii locuitori influenți din Alaska, câțiva au început să ia legătura cu apropiați ai președintelui cu propunerea: „ar putea fi casa mea o opțiune?”. Nu este clar dacă aceste oferte au ajuns vreodată la Casa Albă, care verifica locații în Juneau, capitala statului, precum și în Anchorage și Fairbanks.

Singurul loc care îndeplinea cerințele de securitate pentru întâlnirea istorică

Organizatorii summit-ului au ajuns rapid la concluzia că singurul oraș din imensul stat care putea găzdui evenimentul era Anchorage.

„Și doar baza militară comună Elmendorf-Richardson, aflată la periferia nordică a orașului, îndeplinea cerințele de securitate pentru întâlnirea istorică, deși Casa Albă spera să evite imaginea de a-l primi pe liderul rus și delegația sa pe o instalație militară americană”, au declarat oficiali americani.

Lupta pentru stabilirea locației a subliniat ritmul alert al pregătirilor pentru întâlnirea de vineri, prima dintre liderii SUA și Rusiei din ultimii patru ani. Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american Marco Rubio au discutat marți „anumite aspecte ale pregătirilor”, potrivit diplomației ruse.

De obicei, un summit de acest nivel ar fi precedat de negocieri detaliate asupra agendei și rezultatelor. Dar Trump a spus că abordează întâlnirea ca pe o sesiune de „tatonare”, cu puține așteptări dinainte. Casa Albă a descris-o marți drept o „sesiune de ascultare”. „Președintele simte că «trebuie să mă uit la omul acesta în ochi, să-l văd față în față, să-l aud direct, să fac o evaluare privind intențiile lui»”, a explicat Rubio.

Atât Administrația Trump, cât și Kremlinul au ales Alaska după un schimb prelungit de propuneri, în condițiile în care Rusia a respins opțiuni europene din cauza mandatului de arestare emis pe numele lui Putin de Curtea Penală Internațională. Putin ar fi propus Emiratele Arabe Unite ca locație „complet potrivită”, dar Casa Albă nu a dorit o nouă deplasare lungă în Orientul Mijlociu după vizita din mai. În final, alegerea s-a redus la Ungaria sau Statele Unite, iar oficialii americani s-au declarat „plăcut surprinși” că Putin a acceptat o întâlnire pe teritoriul american.

„Mi s-a părut foarte respectuos că președintele Rusiei vine în țara noastră, în loc să mergem noi la el sau într-un loc terț”, a spus Trump.

Trump se va întâlni cu Putin și în format tête-à-tête

Nu toți au fost încântați de această alegere. „Singurul loc mai bun pentru Putin decât Alaska ar fi dacă summit-ul s-ar ține la Moscova”, a comentat fostul consilier pentru securitate națională John Bolton.

Trump intenționează să se întâlnească cu Putin și în format tête-à-tête, „doar cu traducătorii prezenți”, a confirmat marți purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Practica nu este neobișnuită, dar relația Trump–Putin a fost intens analizată, iar în trecut chiar oficiali de rang înalt spuneau că au rămas în întuneric privind conținutul discuțiilor dintre cei doi.

Între timp, Putin a petrecut zilele dinaintea summit-ului contactându-și aliații internaționali, inclusiv pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, care s-a întâlnit de trei ori cu Trump în primul său mandat, dar nu a renunțat la arsenalul nuclear.

