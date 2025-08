Litoralul românesc, mai scump decât la Monaco! Turiști puțini, prețuri uriașe

Chiar dacă suntem în mijlocul verii, plajele de la Eforie sunt departe de a fi pline. În timp ce în anii trecuți nu mai găseai un petic de nisip liber, acum doar aproximativ 30% din capacitatea plajei este ocupată, potrivit unui turist care a postat un mesaj viral pe Reddit. Cauza? Prețurile uriașe. „Prețuri Monaco, pardon, Eforie”, scrie ironic utilizatorul, publicând o fotografie cu nota de plată pentru un prânz lejer.

180 de lei kilogramul de șalău, 40 de lei kilogramul de mămăligă

O simplă masă pentru o familie la un restaurant de tip autoservire din Eforie arată cât de departe a ajuns goana după profit în turismul românesc. O bucățică de șalău, cântărind doar 180 de grame, a costat 32 de lei, ceea ce înseamnă un preț uriaș de 180 de lei pe kilogram. O banală porție de mămăliguță a fost taxată cu 8 lei (40 de lei/kg), iar o porție de șprot a costat 43 de lei, adică 170 de lei/kg.

Turistul de pe Reddit a mai completat că „doar cam 30% din capacitate e ocupată plaja”. Sezonul turistic se anunță astfel dezastruos, cel puțin pentru turiștii români de rând.

Comentarii dure: „Patronii vor să se îmbogățească în 3 luni obosite”

Mesajul postat pe Reddit a generat sute de reacții din partea internauților, mulți dintre ei criticând dur realitatea de pe litoral. Un utilizator a scris:

„De ce să mergi un weekend în România când pentru o oră în plus de condus ajungi la Balchik, care e mult mai ok și mai ieftin? Sunt din Constanța și am rămas profund dezamăgit de tot litoralul nostru, plin de patronache care vor să câștige cât pentru un an în 3 luni obosite. Nici Corbu nu mai e ce-a fost, că au început să apară beach-baruri”.

Altul a pus degetul pe rană, invocând efectele perverse ale voucherelor de vacanță: „Dacă nu ar fi rahaturile alea de vouchere de vacanță, nu ar mai fi prețurile astea nesimțite. Dar pentru că alea nu pot fi folosite decât în țară, patronii de la noi măresc prețurile intenționat, că știu că oamenii vor să le folosească.”

„Prețurile au fost mereu mari. Doar că acum sunt complet rupte de salarii”

O analiză detaliată vine de la un alt utilizator, care nu dă vina doar pe vouchere, ci pe întreg contextul economic: „Prețurile au crescut peste tot, halucinant de mult, nu doar la mare sau la munte. Și complet divorțat de realitatea salarială. Cu toate acestea, e plin de oameni peste tot. Ceea ce înseamnă că oamenii se duc și oamenii cumpără. Și prețurile vor continua să crească, atâta timp cât trendul ăsta continuă”.

Tot el reamintește că, de fapt, scumpirile nu sunt o noutate: „Vrei să-mi spui că înainte de 2018 mâncai ieftin la mare? Sau la Predeal? În 2016 era o ciorbă 30 și ceva de lei la Predeal. Țin minte că râdeam de cât de urât era 'restaurantul' și ce prețuri aveau, de-ți făceai cruce”.

Același comentator atrage atenția că nu trebuie exagerată influența voucherelor: „Sunt 100% opus ideii de vouchere de vacanță sau ciuma aia de Prima Casă. Tot ce spun e că este halucinant să afirmi că prețurile horeca în România au ajuns unde sunt din cauza voucherelor. Alea sunt, maxim, o picătură într-un ocean”.

Turismul românesc, între lăcomie și decădere

Postările și reacțiile din online arată un adevăr tot mai greu de ignorat: turismul de pe litoralul românesc își pierde clienții nu doar din cauza infrastructurii slabe sau a serviciilor inegale, ci și din cauza unui model economic nesustenabil, bazat pe scumpiri accelerate și pe ideea că „sezonul ține 3 luni, hai să scoatem tot acum”.

Până una-alta, turiștii fug de litoralul românesc. Și nu spre Vama Veche sau Mamaia, ci către Bulgaria sau Grecia. Chiar dacă drumul e mai lung, portofelul rămâne mai plin.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News