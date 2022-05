Lightyear One, modelul electric care poate merge "câteva luni fără încărcare"

Maşina ar urma să fie produsă în Olanda, se numeşte Lightyear One, şi îşi menţine, conform planurilor, bateria de 60 kwh încărcată cu ajutorul luminii solare.

Compania vrea să producă 500 de modele Lightyear One pentru a fi disponibile la vânzare în această vară, scrie Promotor.ro.

Utilizarea medie ar avea ca rezultat o autonomie de 725 de kilometri (WLTP). Dar, teoretic, Lightyear One poate fi condus „luni de zile fără încărcare”. Lightyear One poate funcționa și fără încărcare la priză

Acoperișul, capota și partea din spate ale modelului One sunt acoperite fiecare cu panouri solare care pot acumula energie în fiecare oră pentru parcurge până la 12 kilometri.

Acest lucru înseamnă că o mașină Lightyear One parcată poate acumula energie pentru a parcurge 96 de kilometri – mai mult decât suficient pentru călătoriile zilnice ale majorității oamenilor – în doar 8 ore sub soare puternic. Chiar și pe vreme nefavorabilă, Lightyear One poate acumula energie pentru o autonomie de 40 de kilometri.

Vrei să îți cumperi o mașină electrică? Lucruri pe care ar trebui să le știi

Mașinile electrice, cunoscute și sub numele de vehicule electrice alimentate cu baterie (BEV), au de obicei o autonomie de până la 350 de kilometri cu o singură încărcare.

După ce bateria se consumă, poate fi reîncărcată până la 80% în câteva ore sau chiar în jumătate de oră pentru unele modele de performanță. Deși, desigur, acest lucru depinde și de sursa de alimentare disponibilă a prizei de încărcare, potrivit Euronews.

Sunt bateriile vehiculelor electrice mai bune decât erau în trecut?

Așa s-ar părea, deoarece motoarele cu baterie ale BEV-urilor sunt de fapt proiectate pentru a supraviețui durata de viață utilă a vehiculului în sine.

În prezent, aproximativ 80% din durata de viață a bateriilor este de 12 până la 15 ani. Și acest număr crește constant și poate chiar crește până la 20 de ani în viitorul apropiat.

Este ușor să cumperi vehicule electrice la mâna a doua?

În același mod în care ați aborda achiziționarea unui vehicul alimentat cu combustibil la mâna a doua, veți avea în continuare nevoie de experți tehnici pentru a evalua durata probabilă de viață rămasă a mașinii pentru a vă oferi o estimare de preț fiabilă. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News