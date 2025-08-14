Leonardo DiCaprio se simte ca la 32 de ani. Reflecții asupra unei cariere de peste trei decenii

Actorul de la Hollywood privește retrospectiv asupra carierei sale de peste 30 de ani.

Actorul Leonardo DiCaprio a spus că se simte încă de 32 de ani, deși a împlinit 50 de ani.

Născut în Los Angeles și celebru, printre altele, pentru rolurile sale din Titanic, The Wolf Of Wall Street și Romeo și Julieta, actorul a sărbătorit în noiembrie cea de-a 50-a aniversare. Chiar și așa, el nu-și simte vârsta.

DiCaprio a declarat că se simte de 32 de ani, răspunzând la o întrebare despre cum s-ar percepe dacă nu ar ști câți ani are în realitate, într-un interviu cu regizorul american Paul Thomas Anderson pentru revista Esquire și citat de The Telegraph.

Relațiile amoroase ale lui DiCaprio

Actorul a fost criticat pentru că a avut doar relații cu modele aflate în jurul vârstei de 20 de ani. El are o relație cu Vittoria Ceretti din august 2023, care are 27 de ani. Cu un an înainte, s-a despărțit de Camila Morrone după cinci ani petrecuți împreună, la doar o lună după ce aceasta a împlinit 25 de ani.

Întrebat dacă acum, după ce a împlinit 50 de ani, simte că este „un moment natural de reflecție”, DiCaprio a răspuns: „Ei bine, asta îți trezește dorința de a fi mai sincer și de a nu-ți irosi timpul. Îmi pot doar imagina cum se vor desfășura următoarele decenii. O privesc pe mama, de exemplu, ea spune întotdeauna ce gândește și nu pierde timpul.

A fi mai direct, chiar dacă asta înseamnă să riști ca lucrurile să se destrame, să apară neînțelegeri sau să te îndepărtezi de anumite relații - fie ele personale sau profesionale - vine din dorința de a nu mai irosi timpul.

Trebuie să fii mult mai sincer și mai deschis. Este ca o responsabilitate, pentru că mai mult din viața ta este deja în urmă decât înainte”, a spus actorul.

DiCaprio apare în noul film al lui Anderson, One Battle After Another, un thriller de acțiune despre un grup de foști revoluționari care se reunesc pentru a salva fiica personajului său.

Întrebat cum evită să cadă în „stări de tristețe” după filmări, el a spus: „Cred că reușesc pentru că iau mult timp liber între filme. Fac lucrurile mai rar, ceea ce înseamnă că abia aștept să mă întorc la viața reală după ce termin filmările. Viața se pune în așteptare când filmezi. Totul se amână și se pune pe plan secundar în viața reală.

Aș fi mai îngrijorat dacă aș munci prea mult. Să trec de la un film la altul m-ar speria. Ce trebuie să mă aștept când mă întorc? Sunt foarte norocos pentru asta”, a mai spus el.

Reflecții asupra carierei începute în 1991

Leonardo DiCaprio și-a început cariera în 1991 și, de atunci, a primit numeroase distincții, printre care premii Oscar și Bafta pentru interpretarea sa din The Revenant (2015).

Reflectând asupra carierei sale, actorul a adăugat: „Rareori mă uit la filmele mele, dar dacă sunt sincer, este unul pe care l-am vizionat mai mult decât altele: The Aviator. Este pur și simplu pentru că a fost un moment special pentru mine. Am lucrat cu Marty (Scorsese) la Gangs Of New York și aveam cartea despre Howard Hughes de 10 ani.

„A fost prima dată când, ca actor, m-am simțit cu adevărat parte din producție, nu doar un interpret angajat să joace un rol. Am simțit o responsabilitate complet nouă. Întotdeauna m-am simțit mândru și conectat la acel film, considerându-l o etapă esențială în maturizarea mea în industrie și în asumarea rolului de colaborator adevărat pentru prima dată”, a mai dezvăluit DiCaprio.

