Data publicării:

Leonardo DiCaprio se simte ca la 32 de ani. Reflecții asupra unei cariere de peste trei decenii

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Actorul de la Hollywood privește retrospectiv asupra carierei sale de peste 30 de ani.

Actorul Leonardo DiCaprio a spus că se simte încă de 32 de ani, deși a împlinit 50 de ani.

Născut în Los Angeles și celebru, printre altele, pentru rolurile sale din Titanic, The Wolf Of Wall Street și Romeo și Julieta, actorul a sărbătorit în noiembrie cea de-a 50-a aniversare. Chiar și așa, el nu-și simte vârsta.

DiCaprio a declarat că se simte de 32 de ani, răspunzând la o întrebare despre cum s-ar percepe dacă nu ar ști câți ani are în realitate, într-un interviu cu regizorul american Paul Thomas Anderson pentru revista Esquire și citat de The Telegraph.

Relațiile amoroase ale lui DiCaprio

Actorul a fost criticat pentru că a avut doar relații cu modele aflate în jurul vârstei de 20 de ani. El are o relație cu Vittoria Ceretti din august 2023, care are 27 de ani. Cu un an înainte, s-a despărțit de Camila Morrone după cinci ani petrecuți împreună, la doar o lună după ce aceasta a împlinit 25 de ani.

Întrebat dacă acum, după ce a împlinit 50 de ani, simte că este „un moment natural de reflecție”, DiCaprio a răspuns: „Ei bine, asta îți trezește dorința de a fi mai sincer și de a nu-ți irosi timpul. Îmi pot doar imagina cum se vor desfășura următoarele decenii. O privesc pe mama, de exemplu, ea spune întotdeauna ce gândește și nu pierde timpul.

A fi mai direct, chiar dacă asta înseamnă să riști ca lucrurile să se destrame, să apară neînțelegeri sau să te îndepărtezi de anumite relații - fie ele personale sau profesionale - vine din dorința de a nu mai irosi timpul.

Trebuie să fii mult mai sincer și mai deschis. Este ca o responsabilitate, pentru că mai mult din viața ta este deja în urmă decât înainte”, a spus actorul.

DiCaprio apare în noul film al lui Anderson, One Battle After Another, un thriller de acțiune despre un grup de foști revoluționari care se reunesc pentru a salva fiica personajului său.

Întrebat cum evită să cadă în „stări de tristețe” după filmări, el a spus: „Cred că reușesc pentru că iau mult timp liber între filme. Fac lucrurile mai rar, ceea ce înseamnă că abia aștept să mă întorc la viața reală după ce termin filmările. Viața se pune în așteptare când filmezi. Totul se amână și se pune pe plan secundar în viața reală.

Aș fi mai îngrijorat dacă aș munci prea mult. Să trec de la un film la altul m-ar speria. Ce trebuie să mă aștept când mă întorc? Sunt foarte norocos pentru asta”, a mai spus el.

Reflecții asupra carierei începute în 1991

Leonardo DiCaprio și-a început cariera în 1991 și, de atunci, a primit numeroase distincții, printre care premii Oscar și Bafta pentru interpretarea sa din The Revenant (2015).

Reflectând asupra carierei sale, actorul a adăugat: „Rareori mă uit la filmele mele, dar dacă sunt sincer, este unul pe care l-am vizionat mai mult decât altele: The Aviator. Este pur și simplu pentru că a fost un moment special pentru mine. Am lucrat cu Marty (Scorsese) la Gangs Of New York și aveam cartea despre Howard Hughes de 10 ani.

„A fost prima dată când, ca actor, m-am simțit cu adevărat parte din producție, nu doar un interpret angajat să joace un rol. Am simțit o responsabilitate complet nouă. Întotdeauna m-am simțit mândru și conectat la acel film, considerându-l o etapă esențială în maturizarea mea în industrie și în asumarea rolului de colaborator adevărat pentru prima dată”, a mai dezvăluit DiCaprio.

Citește și: Taylor Swift anunță lansarea celui de-al 12-lea album din carieră

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Apa termală exportată sub formă de pudră. Japonia revoluționează faimoasele "onsen"
14 aug 2025, 11:47
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
14 aug 2025, 11:58
Leonardo DiCaprio se simte ca la 32 de ani. Reflecții asupra unei cariere de peste trei decenii
14 aug 2025, 11:35
De ce este Rusia atât de obsedată de Alaska și cu cât a fost vândută SUA acum 158 de ani
14 aug 2025, 11:17
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
14 aug 2025, 10:06
Germania finanțează un pachet de ajutor militar de 500 de milioane destinat Kievului, provenit din SUA
14 aug 2025, 04:37
ParintiSiPitici.ro
5 semne „enervante” care arată că ai un copil foarte inteligent, potrivit unui expert: „Pot fi confundate cu lipsa de bune maniere sau indisciplină”
14 aug 2025, 11:55
Donald Tusk, deranjat că Trump a cerut ca Nawrocki, președintele suveranist, să reprezinte Polonia în videoconferința cu principalii lideri europeni
13 aug 2025, 21:37
Trump anunță o posibilă întâlnire în trei cu Putin și Zelenski
13 aug 2025, 21:33
Tusk avertizează că Rusia încearcă să includă în negocierile privind Ucraina și reducerea trupelor americane în Europa
13 aug 2025, 20:28
Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război
13 aug 2025, 18:40
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
13 aug 2025, 17:35
Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk
13 aug 2025, 17:06
Destinațiile de vacanță cele mai îndrăgite de români, cuprinse de incendii devastatoare. Voluntar: „Seamănă cu apocalipsa”
13 aug 2025, 16:20
De la datorii, la 5.700 de euro pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi. Femeia care a dat lovitura cu ''job-ul'' ei
13 aug 2025, 15:26
Cum a reușit o mamă singură, până acum copleșită de datorii, să ajungă să câștige mii de euro lucrând doar două ore pe zi
13 aug 2025, 15:56
Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză a căzut peste el
13 aug 2025, 15:19
Un fost majordom regal dezvăluie „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale în privința lui Harry și Meghan
13 aug 2025, 14:19
Taifunul Podul atinge aproape 200 km/h. O persoană dată dispărută și sute de zboruri anulate în Taiwan/ VIDEO
13 aug 2025, 13:03
Focar de listerioză în Franța. Care sunt simptomele și ce să faci pentru a reduce riscul de infecție
13 aug 2025, 12:23
Zelenski și liderii europeni, întâlnire cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin. Detaliile discuției
13 aug 2025, 09:03
Locul din Alaska în care va avea loc întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump - VIDEO
13 aug 2025, 09:08
Zelenski acceptă ridicarea restricțiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații de vârstă 18-21 de ani  
13 aug 2025, 08:17
Benjamin Netanyahu: Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze
13 aug 2025, 08:06
Incendiu puternic în Grecia. Mii de persoane, nevoite să fugă din calea flăcărilor - FOTO/VIDEO
13 aug 2025, 08:16
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei
13 aug 2025, 03:40
Nemții au crezut că văd OZN-uri pe cer, la primele ore ale dimineții. Ce era, de fapt / foto în articol
12 aug 2025, 22:10
Franța, sub cod roșu. Canicula de peste 40°C paralizează transportul și pune spitalele în alertă
12 aug 2025, 21:52
Zelenski avertizează înaintea întâlnirii Trump-Putin: Donbas nu va fi cedat Moscovei
12 aug 2025, 20:52
Tusk spune că Rusia încearcă să rupă relațiile Ucrainei cu Polonia, după ce un ucrainean a fluturat un steag naționalist controversat la un concert din Varșovia
12 aug 2025, 20:36
Trupele urcrainene care luptă contra Rusiei resping cedările teritoriale: Să le dai cui? Să le dai pentru ce? / Reuters
12 aug 2025, 19:36
Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi
12 aug 2025, 19:06
Armata ucraineană trimite întăriri pentru a contracara infiltrările rusești de lângă Pokrovsk, înaintea summitului Trump-Putin
12 aug 2025, 18:51
Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia
12 aug 2025, 18:26
Rusia a străpuns frontul în Ucraina și ar putea ocupa complet Donețk înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 16:28
Karol Nawrocki bate cu pumnul în masă: Polonia nu e partenerul mai mic al Germaniei. Așteptăm să fie plătite despăgubiri și să fim tratați ca partener egal / video
12 aug 2025, 16:13
Bulgaria dă vina pe turiștii români pentru peste 90% din parcările ilegale din zonele protejate
12 aug 2025, 15:57
Fost judecător din Republica Moldova, găsit mort sub un pod. Magistratul era cercetat penal
12 aug 2025, 14:52
Fostă primă doamnă, la un pas de închisoare din cauza unor accesorii. Ce acuzații i se aduc
12 aug 2025, 14:02
Țara europeană care suferă de o criză acută de apă. Apel urgent la populație pentru consum responsabil
12 aug 2025, 12:47
De ce este Olanda zguduită în fiecare noapte de explozii
12 aug 2025, 10:24
Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate
12 aug 2025, 09:26
Au fost trimiși soldați pe podul care desparte Polonia de Germania: E ca-n timpul războiului
12 aug 2025, 10:14
Taylor Swift anunță lansarea celui de-al 12-lea album din carieră
12 aug 2025, 08:35
Ce speră Moscova să se întâmple după întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 08:48
Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a spus „da”
12 aug 2025, 03:29
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
11 aug 2025, 22:03
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
11 aug 2025, 21:50
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
11 aug 2025, 21:15
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
11 aug 2025, 20:54
Nawrocki, așteptat de Trump la Casa Albă: A fost dezvăluită agenda discuțiilor dintre președinții Poloniei și Statelor Unite ale Americii
11 aug 2025, 20:00
Cum vrea Ilan Șor să răstoarne guvernul controlat de partidul Maiei Sandu. Suma primită de protestatarii anti-europeni
11 aug 2025, 19:39
Cele mai noi știri
acum 3 minute
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
acum 18 minute
Galați: RMN 3 TESLA cu inteligențâ artificială, operațional la Spitalul Județean
acum 19 minute
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
acum 25 de minute
Trafic blocat pe DN11, în urma unui accident. Un motociclist a murit
acum 31 de minute
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative
acum 44 de minute
Șapte spectacole din Festivalul OFF Avignon 2025, la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova
acum 53 de minute
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
acum 58 de minute
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”
Cele mai citite știri
pe 13 August 2025
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
pe 13 August 2025
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
pe 13 August 2025
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
pe 13 August 2025
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%
pe 13 August 2025
Glumă tare cu ministrul Finanțelor și Pachetul 2
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel