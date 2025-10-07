Leguma care fură magneziul din corp. Blochează absorbția magneziului

Magneziul este unul dintre cele mai importante minerale pentru organism, ajută inima să funcționeze corect, reglează glicemia și previne migrenele.

Totuși, un obicei alimentar aparent sănătos ar putea sabota complet efectele suplimentelor pe care le iei zilnic.

Medicii avertizează că există o legumă consumată frecvent, mai ales în dietele verzi, care poate bloca absorbția magneziului în organism. Practic, chiar dacă iei suplimente de calitate, corpul tău s-ar putea să nu beneficieze de ele deloc.

Această legumă conține compuși care se leagă de minerale esențiale și împiedică organismul să le utilizeze corect. Pe termen lung, acest lucru poate duce la carențe ascunse, oboseală cronică și chiar risc crescut de pietre la rinichi.

Specialiștii au descoperit și motivul din spatele acestei reacții, iar explicația te va surprinde. În plus, combinarea acestei legume cu suplimentele alimentare face ca o mare parte din magneziu să fie eliminată înainte ca organismul să-l poată folosi.

Totuși, vestea bună este că există soluții simple. Poți continua să te bucuri de beneficiile acestei legume fără să afectezi nivelul de magneziu, dacă urmezi câteva reguli ușor de aplicat.

Află în articolul complet publicat pe DC Medical care este leguma care blochează magneziul și cum o poți consuma corect pentru a evita carențele.