Într-un interviu acordat DC News, Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a declarat că a fost pregătit un act normativ care să reglementeze mai strict situaţia administratorilor societăţilor comerciale, pentru a se elimina situaţiile în care "pe hârtie" apare ca administrator al unei firme o persoană care habar n-are de acest lucru, fiindu-i folosită identitate pentru a se acoperi anumite aspecte mai puţin legale.

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României a anunţat că pachetul legislativ urmează a intra, în curând, în dezbaterea Parlamentului României

"A fost prezentat de multe ori în mass-media celebrul caz al ciobanului de la stână care îşi lasă buletinul unor băieţi deştepţi de prin Capitală şi omul acela habar n-are că este administrator la o societate comercială. Este o realitate pe care noi vrem, printr-o legislaţie care ar urma să intre în Parlament, să o aranjăm într-un fel, adică să existe un oarecare control şi, inclusiv, calitatea de administrator al unei societăţi, nu vorbesc de cea de acţionar.

Acţionarul poate fi analfabet, nu contează, are idei de afaceri, foarte bine. Dar administratorul care semnează un bilanţ trebuie să fie conştient de ce semnează.

Dacă vă duceţi la Registrul Comerţului, au un ‘J’, au o adresă de buletin, un CNP al administratorului, o adresă de firmă. Toate aceste date sunt, problema este că nu le ia nimeni într-un control. Din păcate, ”vinovaţii” de serviciu sunt firmele care depun bilanţul la organele fiscale. Ei duc greul şi ‘şi-o şi iau’, cum se spune pe româneşte. Este o realitate", a declarat Mihai Daraban la DC News.

"Un lucru pozitiv este că a crescut baza de impozitare. Am avut, anul acesta, depuse 768.367 bilanţuri, faţă de 731.440 cu un an înainte. Deci iată că au mai apărut în jur de 37.000 de companii care au depus bilanţ, în plus faţă de anul precedent. Este un aspect pozitiv", a mai spus Mihai Daraban, preşedintele CCIR, în cadrul interviului acordat, marţi, DC News.

