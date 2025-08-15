Lavrov spune că Rusia are o poziție clară la întâlnirea cu Trump din Alaska

Serghei Lavrov spune că Rusia are o poziție clară la întâlnirea cu Donald Trump din Alaska.

Rusia are o poziție clară și bine definită pentru summit-ul din Alaska, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, scrie Interfax.

„Nu facem niciodată presupuneri dinainte. Știm că avem argumente și o poziție clară, bine definită. Le vom prezenta”, a spus ministrul, răspunzând la întrebarea unui jurnalist despre șansele de succes ale viitorului summit.

„S-a realizat deja destul de mult în cadrul vizitelor trimisului special al președintelui SUA, S. Whitcoff. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a menționat acest lucru. S. Whitcoff a acționat în numele președintelui Donald Trump. Sper ca mâine să continuăm această discuție utilă”, citează site-ul Ministerului rus de Externe declarațiile lui Lavrov, membru al delegației ruse în Alaska.

Probabilitatea unui eșec

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat înaintea summitului că estimează probabilitatea unui eșec la 25%.

Summitul va avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage. Tema principală a întâlnirii va fi soluționarea crizei din Ucraina, a anunțat anterior consilierul președintelui Rusiei, Iuri Ușakov.

Mișustin se întoarce la Moscova din Kârgâzstan înainte de termen, din cauza summitului Rusia-SUA

Între timp, premierul Federației Ruse, Mihail Mișustin, a părăsit anticipat ședința Consiliului Interguvernamental Eurasiatic (CIGE) din Kârgâzstan pentru a reveni la Moscova, în legătură cu summitul ruso-american din Alaska.

„În același timp, vă rog să mă scuzați – trebuie să mă întorc la Moscova. Știți că astăzi, în Alaska, va avea loc summitul ruso-american, cu participarea președinților Vladimir Vladimirovici Putin și Donald Trump”, a declarat Mișustin, în încheierea discursului său la ședința CIGE.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va efectua vineri, 15 august, prima vizită fulger în Statele Unite din ultimii 10 ani. Șeful statului va zbura în Alaska, unde îl va aștepta Trump.

Pe 15 august, la Cholpon-Ata (Kârgâzstan), are loc ședința extinsă a Consiliului Interguvernamental Eurasiatic.

