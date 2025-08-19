Lavrov îl laudă pe Trump și critică Europa pentru modul de abordare a eforturilor de pace

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că, la summitul SUA-Rusia de vineri din Alaska, a fost clar că președintele american Donald Trump și echipa sa își doreau sincer să obțină o pace pe termen lung și durabilă în Ucraina, potrivit Reuters.

Lavrov a spus că atmosfera la summitul Putin-Trump a fost „foarte bună”.

„Era clar că șeful Statelor Unite și echipa sa, în primul rând, își doresc sincer să obțină un rezultat care să fie pe termen lung, durabil și de încredere”, a declarat Lavrov pentru postul de televiziune de stat Rossiya 24.

Lavrov a contrastat ceea ce a numit poziția constructivă a SUA cu cea a Europei, unii lideri europeni participând luni la un summit extraordinar la Casa Albă, împreună cu Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre Ucraina.

El a spus că „europenii au insistat… la fiecare pas doar pe un armistițiu și că, după aceea, vor continua să furnizeze arme Ucrainei”.

