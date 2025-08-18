La ce oră se întâlnește Trump cu Zelenski, Macron, Merz, Meloni, Starmer, Stubb, Rutte și Ursula von der Leyen

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderii europeni se vor întâlni luni la Washington cu Donald Trump pentru a elabora un acord de pace, pe fondul temerilor că președintele SUA ar putea încerca să facă presiuni asupra Kievului pentru a accepta o înțelegere favorabilă Moscovei.

Liderii europeni ai Marii Britanii, Germaniei, Franței, Italiei, Finlandei și NATO speră să-l susțină pe Zelenski într-un moment diplomatic crucial al războiului și să prevină orice repetare a întâlnirii tensionate de la Biroul Oval dintre Trump și liderii Ucrainei din februarie, scrie Reuters.

Trump se va întâlni mai întâi cu Zelenski la ora 13:15, ora de vară a estului (20:15 ora României), în Biroul Oval, iar apoi cu toți liderii europeni împreună în Sala de Est a Casei Albe la ora 15:00 EDT (22:00 ora României), a anunțat Casa Albă.

După ce a întins covorul roșu în Alaska vineri pentru președintele rus Vladimir Putin, Trump a declarat că ar trebui încheiat un acord pentru a pune capăt războiului de 42 de luni, care a ucis zeci de mii de oameni și a strămutat milioane de oameni.

„Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”, a spus Trump despre Ucraina ulterior.

Cu toate acestea, Zelenski a respins deja aproape complet propunerile lui Putin la acea întâlnire, inclusiv ca Ucraina să renunțe la restul regiunii Donețk de est, din care controlează în prezent un sfert.

„Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că putem începe acolo unde se află acum linia frontului”, a declarat liderul ucrainean duminică la Bruxelles, adăugând că constituția țării sale îi face imposibilă cedarea de teritorii.

Mai îngrijorător pentru el este faptul că Trump, care anterior a favorizat propunerea Kievului de încetare imediată a focului pentru a purta discuții de pace mai profunde, și-a schimbat direcția după summit și a indicat sprijinul pentru abordarea preferată de Rusia de a negocia un acord cuprinzător în timp ce luptele continuă.

„Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt acestui război rapid și sigur”, a declarat Zelenski în aplicația de mesagerie Telegram, după ce a ajuns la Washington duminică seară.

„Rusia trebuie să pună capăt acestui război, războiul pe care l-a început. Și sper că forța noastră comună cu America și cu prietenii noștri europeni va determina Rusia să ajungă la o pace reală”, a mai zis liderul ucrainean.

Schița propunerilor lui Putin, relatată anterior de Reuters, pare imposibil de acceptat de Zelenski. Forțele ucrainene sunt adânc înfipte în regiunea Donețk, ale cărei orașe și dealuri servesc drept zonă defensivă crucială pentru a împiedica atacurile rusești.

Ca parte a oricărui acord de pace, Kievul dorește garanții de securitate suficiente pentru a descuraja Rusia, care a luat peninsula Crimeea a Ucrainei în 2014 și a lansat o invazie completă în 2022, să atace din nou.

Temându-se că vor fi excluși din conversație după un summit la care nu au fost invitați, liderii europeni au avut o convorbire cu Zelenski duminică pentru a se alinia la o strategie comună pentru întâlnirea cu Trump de luni.

Prezența a șase aliați care să-l susțină pe Zelenski ar putea atenua amintirile dureroase ale ultimei vizite a lui Zelenski la Biroul Oval.

„Este important ca europenii să fie acolo: (Trump) îi respectă, se comportă diferit în prezența lor”, a declarat pentru Reuters Oleksandr Merezhko, un parlamentar ucrainean din partidul de guvernământ al lui Zelenski.

Secretarul de stat american Marco Rubio, într-o declarație pentru CBS, a respins ideea că liderii europeni ar veni la Washington pentru a-l proteja pe Zelenski.

„Nu vin aici mâine pentru a-l împiedica pe Zelenski să fie hărțuit. Vin aici mâine pentru că am lucrat cu europenii”, a spus el.

„I-am invitat”, a adăugat Rubio.

