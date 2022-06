Kuleba nu exclude o discuţie cu Rusia despre confirmarea frontierelor de "până la 24 februarie"

Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, nu a exclus faptul că este posibil să fie discutată confirmarea frontierelor ţării existente "până la 24 februarie" şi a reafirmat că propunerea preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski de a se întâlni cu liderul rus Vladimir Putin rămâne în vigoare, informează RADOR. "În ceea ce mă priveşte nu ar fi foarte înţelept să dezvălui condiţiile noastre la negocierile cu Federaţia Rusă, dar astăzi fiecare punct poate fi temă de discuţie, a afirmat Kulega într-un interviu acordat astăzi ziarului "La Repubblica", întrebat dacă partea ucraineană este gata să discute "frontierele până la 24 februarie, refuzând revenirea la situaţia din 1991". După cum a afirmat Kuleba, liderii Ucrainei şi Rusiei trebuie să discute "calea realizării păcii". ministrul ucrainean a adăugat că Ucraina va continua să apere integritatea teritoriului său suveran. El a recunoscut că Rusia este suprioară ca forţă, prin urmare armamentul livrat de Occident "nu este suficient nici chiar pentru stabilizarea frontului în Donbass". "Rusia este mai puternică", a arătat Kuleba, potrivit tass.ru

La începutul acestei luni, ministrul de Externe al Ucrainei a venit cu o replică dură la apelul președintelui francez Emmanuel Macron, care a afirmat din nou că Rusia „nu trebuie umilită”, în perspectiva negocierilor de pace care vor urma după încheierea conflictului din Ucraina. „Apelurile de a evita umilirea Rusiei nu pot umili decât Franța și orice altă țară care transmite un mesaj similar. Pentru că Rusia este cea care se umilește singură. Mai bine ne concentrăm cum să punem Rusia la locul ei. Asta va aduce pacea și va salva vieți”, a scris Dmitro Kuleba în 4 iunie pe Twitter, la câteva ore după apelul președintelui Macron.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.