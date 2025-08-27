Karol Nawrocki intră în colimator. Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că face jocurile lui Putin

Presa germană scrie că președintele suveranist al Poloniei, Karol Nawrocki, face jocurile lui Vladimir Putin.

Veto-ul președintelui Karol Nawrocki asupra proiectului de lege guvernamental privind ajutorul pentru ucraineni are rezonanță în presa germană. Cotidianul de stânga „Die Tageszeitung” a publicat miercuri un comentariu critic, potrivit DW.

Autoarea articolului, Gabriele Lesser, scrie că președintele polonez se ghidează după principiul „cu cât mai rău pentru Ucraina, cu atât mai bine pentru Polonia”.

Potrivit acesteia, Karol Nawrocki a exprimat acest lucru în timpul campaniei electorale, când s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva aderării Ucrainei la NATO și a asigurat că, în calitate de președinte, se va opune trimiterii de soldați polonezi într-o misiune de menținere a păcii în Ucraina.

CITEȘTE ȘI - Condiții stricte puse de Karol Nawrocki pentru sprijinul acordat ucrainenilor din Polonia

Foto: Agerpres

„Ură și josnicie”

„Vetoul lui Nawrocki provoacă frică și teroare în rândul milioanelor de refugiați ucraineni din Polonia, care, fără proiectul de lege privind ajutorul, își vor pierde statutul de ședere legală în Polonia la sfârșitul lunii septembrie”, se arată în presa germană.

Lesser scrie, de asemenea, despre inițiativa președintelui de a declara steagul Armatei Insurgente Ucrainene (UPA) un simbol ilegal, precum svastica sau secera și ciocanul.

„În acest fel, Nawrocki face jocul președintelui rus. Este ură și josnicie, cu un scop politic clar: Nawrocki vrea să răstoarne guvernul de centru-stânga și să deschidă calea pentru revenirea la putere a partidului populist de dreapta Lege și Dreptate (PiS)”, notează Gabriele Lesser.

CITEȘTE ȘI - Karol Nawrocki nu mai vrea alocații și asistență medicală gratuită pentru ucrainenii care nu muncesc: Polonezii pe primul loc

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News