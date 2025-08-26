Condițiile stricte puse de Karol Nawrocki pentru sprijinul acordat ucrainenilor din Polonia: O propunere corectă, în primul rând față de polonezi

Președintele Karol Nawrocki a depus în parlament un proiect de lege menit să înlocuiască unul pe care l-a respins ieri, și care ar fi prelungit sprijinul pentru refugiații ucraineni.

Legislația sa ar condiționa acordarea beneficiilor de angajarea refugiaților. De asemenea, urmărește să incrimineze propagarea ideologiei liderului naționalist ucrainean din trecut, Stepan Bandera, și să înăsprească pedepsele pentru trecerea ilegală a frontierei poloneze, potrivit Notes from Poland.

Șeful cancelariei lui Nawrocki a transmis guvernului că aprobarea proiectului prezidențial ar asigura continuarea finanțării de către Polonia a sistemelor de internet prin satelit Starlink din Ucraina, care fusese pusă sub semnul întrebării de veto-ul lui Nawrocki.

Luni, președintele a anunțat că respinge proiectul de lege susținut de guvern pentru prelungirea sprijinului acordat refugiaților ucraineni până în martie 2026.

El a susținut că acesta acorda un tratament „privilegiat” cetățenilor străini și a promis să propună o alternativă proprie, mai strictă.

Veto-ul lui Nawrocki a fost condamnat de reprezentanți ai guvernului, inclusiv de ministrul de externe Radosław Sikorski, care a declarat că „propagandiștii lui Putin sunt încântați de deciziile de a limita ajutorul pentru Ucraina și ucraineni”.

Între timp, ministrul pentru afaceri digitale, Krzysztof Gawkowski, a subliniat că blocarea legii ar duce și la întreruperea finanțării poloneze pentru Starlink-urile ucrainene și pentru stocarea securizată a datelor administrative ale Ucrainei.

Clarificări privind finanțarea serviciului Starlink

Polonia a furnizat Ucrainei aproximativ 25.000 de dispozitive Starlink și cheltuie în jur de 50 de milioane de dolari anual pentru întreținerea lor. Ministerul transformării digitale din Ucraina a anunțat luni că se află în discuții cu Polonia privind continuarea finanțării sistemului în urma veto-ului lui Nawrocki.

Totuși, șeful cancelariei lui Nawrocki, Zbigniew Bogucki, l-a acuzat pe Gawkowski de răspândirea unor informații false despre finanțarea Starlink-urilor.

„Veto-ul președintelui Nawrocki NU deconectează Ucraina de la Starlink”, pentru că „proiectul de lege depus în parlament de președinte menține starea de fapt [actuală] privind fondul”, a scris el.

Cu toate acestea, proiectul prezidențial include și o serie de modificări semnificative față de legislația guvernului. El ar permite accesul la beneficii sociale și servicii medicale doar ucrainenilor care lucrează și plătesc contribuții sociale în Polonia.

Nawrocki a susținut că aceasta este o schimbare care are sprijinul publicului și a remarcat că a fost propusă chiar de principalul său rival la prezidențiale, candidatul susținut de guvern Rafał Trzaskowski.

Propunerea președintelui este „corectă, în primul rând față de polonezi, dar și față de toți ucrainenii care au intrat cinstit în sistemul socio-economic polonez”, a declarat Bogucki.

Între timp, proiectul lui Nawrocki ar incrimina și promovarea ideologiei organizației OUN-B a lui Bandera sau a aripii sale militare, UPA, printr-o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare, la fel ca pentru promovarea nazismului, comunismului sau fascismului.

UPA a fost responsabilă pentru masacrarea a circa 100.000 de civili polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Episodul, considerat de Polonia drept genocid, continuă să provoace tensiuni între Varșovia și Kiev.

Președintele dorește, de asemenea, să crească pedeapsa maximă pentru trecerea ilegală a frontierei poloneze de la trei la cinci ani de închisoare, iar perioada de rezidență necesară pentru a putea solicita cetățenia poloneză ar urma să crească de la trei la zece ani. Aceste măsuri se aplică tuturor străinilor, nu doar ucrainenilor.

Pentru a fi adoptat, proiectul lui Nawrocki trebuie acum aprobat în parlament, unde guvernul are majoritate. Deputații pot propune amendamente la legislație, însă pentru a deveni lege, versiunea finală trebuie semnată de președinte.

