Karol Nawrocki nu mai vrea alocații și asistență medicală gratuită pentru ucrainenii care nu muncesc: Polonezii pe primul loc

Președintele Poloniei a prezentat luni planuri de a limita accesul ucrainenilor la alocații pentru copii și servicii medicale, propunând totodată o interdicție privind glorificarea unui lider naționalist ucrainean din secolul XX, un semn al înăspririi atitudinii față de refugiați.

Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei de la invazia Rusiei din 2022, dar unii polonezi au devenit reticenți față de numărul mare de refugiați, iar tensiunile dintre Varșovia și Kiev legate de masacrele de la Volînia din Al Doilea Război Mondial au ieșit uneori la suprafață. Datele oficiale arată că aproximativ 1,5 milioane de cetățeni ucraineni locuiesc în prezent în Polonia, scrie Reuters.

Președintele Karol Nawrocki, un naționalist conservator inspirat de președintele american Donald Trump, a promis în campania electorală din acest an să pună „polonezii pe primul loc” și să limiteze drepturile străinilor în Polonia.

„Nu mi-am schimbat opinia și intenționez să îmi respect angajamentele, iar eu cred că alocația (pentru familie) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care depun efortul de a munci în Polonia, la fel și în cazul accesului la servicii medicale”, a declarat el jurnaliștilor.

Ministerul de Externe al Ucrainei nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

În prezent, refugiații ucraineni pot primi alocația familială lunară de 800 de zloți (219 dolari) pentru fiecare copil, dacă aceștia urmează școala în Polonia. Alte țări din UE, precum Germania, au propus de asemenea reducerea beneficiilor în ultima vreme.

În Polonia, președintele poate propune proiecte de lege și poate bloca prin veto legislația guvernului. Executivul, condus în prezent de premierul Donald Tusk, un centrist pro-UE și opozant al lui Nawrocki, poate la rândul său respinge inițiativele președintelui, ceea ce creează un blocaj politic.

Tensiuni istorice

Nawrocki a mai propus luni modificarea Codului penal pentru a interzice promovarea lui Stepan Bandera, un lider naționalist ucrainean care a luptat atât împotriva forțelor naziste, cât și a celor sovietice în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și a armatei sale insurgente.

„Cred că acest proiect de lege ar trebui să se refere în mod explicit la Bandera și să echivaleze simbolurile legate de Bandera în Codul penal cu simbolurile corespunzătoare național-socialismului german și comunismului sovietic”, a spus Nawrocki.

Mulți ucraineni îl consideră pe Bandera și pe miliția sa eroi ai rezistenței împotriva Uniunii Sovietice și simboluri ale luptei dureroase a Kievului pentru independența față de Moscova.

Însă în Polonia, Bandera este amintit ca un simbol al violenței anti-poloneze. El este asociat cu Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), care, potrivit Varșoviei, a comis masacre asupra civililor polonezi în anii 1943-1944, în special în regiunea Volînia.

Mii de ucraineni au murit de asemenea în atacurile de represalii.

Promovarea publică a ideilor naziste, fasciste sau comuniste este sancționată de Codul penal polonez cu până la 3 ani de închisoare.

