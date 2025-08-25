Președintele Poloniei oprește prin veto și finanțarea serviciului Starlink pentru Ucraina

Accesul Ucrainei la serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk ar putea fi întrerupt din cauza vetoului președintelui polonez asupra unui proiect de lege privind ajutorul pentru refugiați, a declarat luni un viceprim-ministru polonez, pe măsură ce conflictul dintre guvern și șeful statului se adâncește.

CITEȘTE ȘI - Karol Nawrocki nu mai vrea alocații și asistență medicală gratuită pentru ucrainenii care nu muncesc: Polonezii pe primul loc

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a respins luni prin veto o lege ce prelungea sprijinul financiar de stat acordat refugiaților ucraineni și a prezentat planuri de a limita pe viitor accesul acestora la alocațiile pentru copii și la asistență medicală, potrivit Reuters.

Totuși, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor digitale, Krzysztof Gawkowski, a precizat că legislația respinsă constituia și baza legală pentru furnizarea Starlink către Ucraina.

„Acesta este sfârșitul internetului Starlink, pe care Polonia îl oferă Ucrainei în timp ce se află în război”, a scris el pe platforma X.

Un purtător de cuvânt al ministerului afacerilor digitale a declarat că veto-ul lui Nawrocki înseamnă că, începând cu 1 octombrie, nu va mai exista bază legală pentru plata serviciului Starlink. Purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki a spus pentru Reuters că plata ar putea totuși fi reluată dacă parlamentul adoptă până la sfârșitul lunii viitoare proiectul de lege propus de președinte.

Polonia a fost unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei de la invazia Rusiei din 2022. Atât guvernul centrist al premierului Donald Tusk, cât și Nawrocki, un conservator naționalist, sunt de acord asupra necesității de a sprijini Ucraina în fața Rusiei, însă o parte dintre polonezi au început să resimtă oboseala de a susține aproximativ 1,5 milioane de ucraineni care trăiesc în prezent în Polonia.

Inspirat de președintele american Donald Trump, Nawrocki a promis în campania sa electorală din acest an să pună „polonezii pe primul loc” și să limiteze drepturile străinilor din Polonia.

„Nu mi-am schimbat opinia și intenționez să-mi respect promisiunile, iar eu cred că alocațiile (de familie) ar trebui acordate doar acelor ucraineni care depun efortul de a munci în Polonia, la fel și pentru asistența medicală”, le-a spus el jurnaliștilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News